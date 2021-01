„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens mit guten Nachrichten – „Es ist bald wieder soweit!“

Endlich mal wieder lecker essen gehen und einen netten Tag mit den Freunden verbringen, davon träumen derzeit wohl fast alle. Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens können genau das schon bald wieder möglich machen.

In ihrem „Iron Diner“ auf Mallorca dürfen sich die „Goodbye Deutschland“-Fans bereits im März über Burger, Pizzen und Waffeln freuen.

„Goodbye Deutschland“: „Iron Diner“ auf Mallorca öffnet im März

Die frohe Botschaft teilt „Goodbye Deutschland“-Darstellerin Caro Robens am Freitag mit ihren Followern. In ihrer Instagram-Story verkündet die 41-Jährige: „Es ist bald wieder soweit! Bald gibt es wieder die besten Burger, Pizzen und Waffeln in gesund!“

Neben ihrem Text ist ein Countdown zu sehen, der noch einen Monat und 21 Tage runterzählt. Im März dürfen die Robens also endlich wieder ihren Diner eröffnen.

----------------------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

----------------------------------------

„Goodbye Deutschland“-Stars wollen ein Jahr nach Pandemiebeginn wieder Gäste empfangen

Wegen der Corona-Pandemie mussten Caro und Andreas Robens den „Iron Diner“ schließen. Doch offenbar scheint sich die Lage für Gastronomen auf der Baleareninsel langsam, aber sicher zu entspannen.

Die „Mallorca Zeitung“ berichtet am Donnerstag davon, dass die Corona-Zahlen auf der Insel „eindeutig fallen“. Ein gutes Zeichen für die Vox-Stars, die in circa zwei Monaten wieder Gäste empfangen wollen.

----------------------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Kult-Auswanderer vor dem Ruin – entsetzlich, wie er jetzt wohnt

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Paar wandert in die USA aus – kaum angekommen, muss es um sein Leben fürchten

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Auswanderer hat hohe Schulden wegen Corona – doch er plant schon das nächste Projekt

----------------------------------------

Das „Iron Diner“ soll schon bald nach Deutschland kommen

In ihrem Restaurant bieten die Fitnessfreaks vor allem gesundes Essen an. Und ja, dazu zählen demnach auch Burger, Steaks und süße Waffeln.

Für das Frühjahr 2021 sei auch die Eröffnung eines Ladens in Deutschland geplant. Dann können sich die TV-Fans auch hierzulande vom gesunden Fast Food überzeugen.

Erst vor Kurzem feierten Caro und Andreas Robens zum zweiten Mal ihre Hochzeit. Warum die Blondine plötzlich nackt im Fernsehen war, liest du hier.