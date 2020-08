„Goodbye Deutschland“ (Vox): Auswanderer Steff Jerkel schwer krank! „Da hat mein Herz plötzlich...“

Schreckliche Nachricht bei „Goodbye Deutschland“!

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel (50) ist schwer erkrankt. Vor einigen Wochen ist der Gastronom plötzlich schlapp geworden, konnte keine 50 Meter mehr zur Mülltonne laufen. Später war mit einem Freund beim Einkaufen, als er plötzlich Herzprobleme bekommen hatte. „Da hat mein Herz plötzlich durcheinander geschlagen, ganz schnell, dann gepoltert.“ Sein Freund habe ihn dann auch schon darauf angesprochen was los sei, scheinbar hätte man das Herzrasen durch das T-Shirt sehen können.

Goodbye, Jens Büchner! Abschied vom Kultauswanderer!( †49) Goodbye, Jens Büchner! Abschied vom Kultauswanderer!( †49)

„Goodbye Deutschland“: Steff Jerkel leidet an seltener Krankheit

Dabei war er schon vor rund zwei Jahren auf der Intensivstation, hatte einen Rippenbruch und einen Nierenriss. Seitdem hat er unzählige Male diverse Ärzte aufgesucht. Ohne Ergebnis. Innerhalb von nur einem Monat wurde er gleich neunmal untersucht.

Das Ganze erinnert etwas an die Ärzte-Odyssee von Steffs bestem Freund Jens Büchner. Auch er hatte etliche Ärzte aufgesucht, bis endlich eine Diagnose festgestanden hatte. Leider vergeblich, Jens ist am 17. November 2018 an Lungenkrebs gestorben.

Diagnose TTP

Bei einem Arzt, der auf Hämatologie spezialisiert ist, kann bei Steff endlich eine Diagnose erfolgen. Er soll an der seltenen Krankheit hrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) leiden. Weltweit leiden rund drei Millionen Menschen daran. Steff Jerkel muss jetzt eine strenge Diät durchziehen, viel Sport machen und auf Party und Alkohol verzichten.

In seinem Körper befinden sich Blutgerinnsel, die einen Hirnschlag oder einen Schlaganfall auslösen können. Nach der Diagnose hatte er schon Medikamente und eine Blutwäsche erhalten, seitdem hat sich sein Zustand etwas verbessert. Bald soll er die neuen Werte bekommen.

Steff Jerkel erwägt Testament

Im Gespräch mit „Goodbye Deutschland“-Sender Vox hat er gesagt: „Ich will da sein für die Kleine. Ich will der starke Papa sein.“ Als er mit seiner Freundin Peggy Jerofke spricht, grübelt er. Der Grund: Beide sind nicht verheiratet, deshalb denkt Steff an ein Testament, damit seine Tochter abgesichert ist. Steff weiter: „Da kommt so ein Denkanstoß, das muss man alles festschreiben, alles regeln.“

Bleibt zu hoffen, dass die neuen Werte positiv sind. (mg)

Die aktuelle Folge von „Goodbye Deutschland“ kannst du auf TVNow sehen.