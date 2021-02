Goodbye Deutschland: Fans in Sorge um Andreas Robens – dann spricht Caro Klartext

Die einen frieren gerade im kalten Deutschland, die anderen genießen die Sonne auf Mallorca. Doch eines haben alle gemein. Das Coronavirus schränkt die Lebensqualität gehörig ein. Das geht auch den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens nicht anders.

Caro und Andreas Robens, die von „Goodbye Deutschland“ seit vielen Jahren auf ihrer Trauminsel Mallorca begleitet werden, haben zwar zumindest den Vorteil des schönen Wetters, knapp unter 20 Grad herrschen gerade auf dem Balearen-Eiland, wirklich viel damit anfangen können sie jedoch nicht.

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens genießen die Sonne auf Mallorca

So vertreiben sich Caro und Andreas mit Spaziergängen in der Natur ihre Zeit. Und natürlich damit, diese auf Instagram in hübschen Fotos festzuhalten.

So zeigt das neueste Bild der „Goodbye Deutschland“-Stars Andreas beim Walk durch die wilde Natur. „Unsere einzige Abwechslung gerade sind die Spaziergänge bei dem wunderschönen Frühlingswetter. Hoffentlich hält das auch noch an. Und als Nächstes steht wohl ein Friseurbesuch für Andreas an, würde ich sagen“, schreibt Caro Robens dazu. Schließlich haben die Friseure auf Mallorca noch nicht geschlossen.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei VOX ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Auch dabei sind Caro und Andreas Robens

Das Paar betreibt einen Gym auf Mallorca

Im vergangenen Jahr gewannen sie 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

Und das wäre durchaus angebracht, die Matte auf dem Kopf des Kraftsportlers wird immer länger. Doch ein Fan der beiden machte noch eine ganz andere Entdeckung.

So rät ein Anhänger, dass Andreas Robens dringend mal zum Arzt gehen solle, schreibt unter dem Post: „Und Blutdruck mal checken.“

„Goodbye Deutschland“: DIESER Satz bringt Caro Robens auf die Palme

Ein Satz, der Caro Robens augenscheinlich auf die Palme brachte. Sicherlich auch, weil ein weiterer Follower des Paares noch dazu schrieb, dass er das auch jedes Mal denke, wenn er den 54-Jährigen sehe.

Denn die 41-Jährige spricht kurz darauf Klartext, schreibt unter die Posts: „Sein Blutdruck ist wunderbar. Wird regelmäßig gecheckt. Er ist zu 100% gesund und fit!“ Rumms, da hat die Bodybuilderin mal ein Machtwort gesprochen. Vielleicht ist die Endlos-Diskussion damit endlich beendet.

Holla, was hat Caro Robens denn da gepostet? Die Fans werden ganz wuschig.