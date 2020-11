„Goodbye Deutschland“: Caro Robens entdeckt DAS in ihrem Garten – „Ist echt böse“

Sonne, Wärme und leckeres Essen. Diese Gedanken kommen einem wohl, wenn man an die Balearen-Insel Mallorca denkt. Doch dass auch auf der Insel nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, verrät „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens in ihrer aktuellen Instagramstory.

Caro Robens hat nämlich etwas in ihrem Garten auf Mallorca entdeckt, das der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin so gar nicht gefällt. Was ist passiert?

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens vom Anblick ihres Gartens genervt

Caro Robens und ihr Mann Andreas filmen sich gerade bei der Gartenarbeit, als eine hörbar genervte Caro Robens beginnt, über ihren Garten zu meckern. Dort hatte sie nämlich etwas entdeckt, das ihr gar nicht zu gefallen scheint. Dem Garten hat die Feuchtigkeit der vergangenen Tage sichtlich zugesetzt. Das Unkraut wuchert an allen Ecken und enden. Der Bodenbelag ist mit Schlamm bedeckt.

----------------------

Das sind Caro & Andreas Robens:

Caro und Andreas Robens wurden durch die Doku-Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt

Im Jahr 2010 verliebte sich der Türsteher Andreas in die damals 31-Jährige – zwei Monate später heiratete das Paar

Gemeinsam leben die beiden auf Mallorca, wo sie ein Fitnessstudio sowie einen Diner betreiben

2020 zogen die Zwei in das RTL-„Sommerhaus der Stars“

------------------------

„Gartenarbeit ist angesagt. Dadurch, dass es so feucht in letzter Zeit war, sieht es so schlimm aus. Es ist echt böse“, ist die 41-Jährige vom Anblick ihres Gartens genervt.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens muss Unkraut jäten

Caro Robens und ihr Mann Andreas. Foto: TVNOW / 99pro media

Doch alles Meckern hilft nix. Es muss etwas getan werden. „Ich bin jetzt hier beim Unkraut jäten und Andreas hat diese riesige Pflanze endlich eingebuddelt, die die ganze Zeit bei uns vor der Tür stand. Was war die schwer“, berichtet Caro Robens. Nur gut, dass sie einen Kraftsportler zum Mann hat.

Nun gut, Gartenarbeit soll ja beruhigend wirken. Das haben Caro und Andreas Robens nach den anstrengenden Wochen im „Sommerhaus der Stars“ und den Strapazen durch den Corona-Lockdown wohl auch dringend nötig.

--------------

Mehr zu Caro und Andreas Robens:

Goodbye Deutschland: Überraschung bei Caro und Andreas Robens – jetzt kommt DAS ans Licht

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens – Ehe-Zoff! SO reagiert Caro auf seine Trennungs-Worte

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: Sexy Nacktshooting – Andreas' Reaktion ist unmissverständlich

--------------

Wie sehr die beiden Kraftsportler von den Corona-Maßnahmen der spanischen Behörden genervt sind, kannst du hier nachlesen.