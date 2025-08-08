„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz lag im Koma – jetzt gibt es Hoffnung

Thommy Schmelz, bekannt aus der VOX-Doku-Soap „Goodbye Deutschland“, kämpft nach einer schweren Infektion weiterhin um seine Genesung. Der 54-Jährige lag wochenlang im künstlichen Koma, verursacht durch einen Pilzbefall in der Lunge und Herzprobleme.

Nun gibt seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz ein Update, das Hoffnung macht: Thommy hat die Intensivstation verlassen.

„Goodbye Deutschland“-Star macht Fortschritte

In einer emotionalen Instagram-Botschaft berichtet Kathrin, dass Thommy endlich Fortschritte macht. „Er liegt nicht mehr auf der Intensivstation und wird nicht mehr beatmet“, sagte sie. Diese Verbesserung seines Gesamtzustandes gibt der Familie Hoffnung, auch wenn Thommy noch auf eine Sonde angewiesen ist. Kathrin erklärt weiter, dass schon erste Schritte unternommen wurden, um ihm feste Nahrung zu geben, worunter auch Gelee zählte. Die Herausforderungen sind groß, doch die kleinen Erfolge lassen die Familie nicht aufgeben.

Thommy bleibt jedoch weiterhin schwach und schläft die meiste Zeit. Laut Kathrin ist er oft verwirrt, wenn er wach ist. Dennoch gibt es positive Anzeichen: Die lebensbedrohlichen Pilze in Thommys Lunge, die das Gewebe zersetzten, haben sich „nicht weiter auf der Lunge ausgedehnt“. Sie deutete an, dass die Medikation möglicherweise anschlägt und die richtige Behandlung gefunden wurde. Diese Fortschritte könnten entscheidend für die Genesung des „Goodbye Deutschland“-Stars sein.

Unterstützung aus der Community

Die Genesung von Thommy Schmelz bleibt ein langer Weg, doch Kathrin Mermi-Schmelz erhält viel Unterstützung von der Community. Unter ihren Instagram-Beiträgen finden sich zahlreiche aufmunternde Kommentare und Genesungswünsche für Thommy. Worte wie „Fühl dich gedrückt“ und „Weiterhin nur das Allerbeste für euch beide“ zeigen, wie sehr die Zuschauer von „Goodbye Deutschland“ mitfühlen. Diese positive Energie gibt Kathrin Kraft, weiter an der Seite ihres Mannes zu kämpfen.

Die Fortschritte von Thommy Schmelz zeigen, wie stark der Wille des VOX-Stars wirklich ist. Mit der Unterstützung von „Goodbye Deutschland“-Fans und kleinen, aber bedeutenden Fortschritten bleibt die Hoffnung auf bessere Zeiten bestehen. Die Situation bleibt herausfordernd, doch Kathrins Stärke und die positiven Nachrichten geben Anlass zur Zuversicht.

