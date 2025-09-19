Erste Bilder: „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz zurück nach Koma

Die Fans von „Goodbye Deutschland“ können aufatmen. Thommy Schmelz meldet sich nach schwerer Krankheit und Wochen im Krankenhaus endlich zurück. Der beliebte Auswanderer zeigt sich erstmals wieder öffentlich und wirkt kämpferisch.

Seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz teilte auf Instagram ein bewegendes Update. „Gestern war Thommy das erste Mal im Meer“, schrieb sie unter ein Foto. Es ist das erste Bild nach Wochen voller Sorgen und Ängste. Man sieht Thommy im Wasser stehen, noch nicht ganz sicher, aber voller Freude.

Auch er selbst ergreift das Wort: „Wir sind mal wieder im Wasser nach langer Zeit.“ In dem Clip wirkt er schwach, aber glücklich. Er steht im Meer, seine Frau hält ihn fest, während er lächelt. „Gut, meine Frau muss mich noch ein bisschen festhalten, aber ich hoffe, es geht aufwärts und ich kann bald mal wieder schwimmen gehen. Aber das war jetzt schon mal ein geiler Erfolg. Ich liebe es, mal wieder im Wasser zu sein“, erklärt Thommy vor laufender Kamera.

Der Weg dorthin war hart. Vor gut drei Wochen durfte er das Krankenhaus verlassen. Mehrere Wochen verbrachte er in einem mallorquinischen Krankenhaus, teilweise sogar auf der Intensivstation. Ärzte versetzten ihn zeitweise in ein künstliches Koma, sein Zustand war ernst.

Schon länger hatte der „Goodbye Deutschland“-Star mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Besonders ein Loch in der Lunge machte ihm große Sorgen. Nun aber scheint sich sein Zustand langsam zu stabilisieren.

Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz sind seit Jahren Teil von „Goodbye Deutschland“. Die beiden gelten als starkes Team, das gemeinsam Höhen und Tiefen meistert. In den letzten Wochen wich Kathrin nicht von seiner Seite. Immer wieder bat sie in ihrer Instagram-Community um Unterstützung und Zuspruch.

