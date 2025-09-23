„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel auf 180 – „Könnte kotzen vor Wut“

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Eigentlich sollte er bei dem Format „The Ultimate Hype“ in Oberhausen gegen TV-Star Chris in den Ring steigen. Doch daraus wird nun nichts mehr.

Der Wahl-Mallorquiner musste seine Teilnahme an der Kampfsportveranstaltung aus gesundheitlichen Gründen absagen. Auf Instagram erklärt der „Goodbye Deutschland“-Star, was ihn zu dieser Entscheidung gebracht hat – und wird sichtlich emotional.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel hat sich verletzt

Wochenlang hat sich Steff Jerkel auf seinen Kampf bei „The Ultimate Hype“ vorbereitet. Es wäre nicht sein erster Auftritt in einer Box-Show gewesen – bereits 2020 stieg er beim Promiboxen in den Ring. Doch die ganze Mühe war umsonst, wie er auf Instagram nun teilt.

Der Auswanderer veröffentlicht ein Video mit einem der behandelnden Ärzte. „Es zeigt sich, dass das Schultereckgelenk eine Verletzung hat und mit der Verletzung kann er so leider nicht kämpfen. Aus ärztlicher Sicht muss ich leider sagen, dass es so nicht möglich ist, weiter zu trainieren“, so der Mediziner.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Könnte einfach nur kotzen vor Wut“, schreibt Steff Jerkel zu dem Video. Und auch in dem Clip selber merkt man dem Auswanderer die Enttäuschung an. „Für mich war es die letzte Chance in meinem Leben nochmal zu kämpfen. Ich habe echt hart trainiert. Ich war guter Dinge, aber man kann es nicht ändern“, sagt der TV-Star.

Zum Schluss richtet er nochmal das Wort an seinen eigentlichen Gegner und schreibt: „Das tut mir echt leid, Chris Broy. Hast die ganze Zeit trainiert und deinen Fightplan nach mir ausgerichtet. Ich habe so extrem trainiert und wollte alle überraschen.“