„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel: Nach Sharkys-Schließung – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Eigentlich wollte Steff Jerkel mit seinem neuen Lokal in Cala Rajada groß durchstarten. Nachdem seine Verlobte Peggy Jerofke mit ihrer Eröffnungsfeier des „Tiki Beach“ auf großen Anklang stieß, wollte er an den Erfolg ebenfalls anknüpfen.

Doch nur zwei Monate nachdem das „Sharkys“ die Türen für die ersten Besucher öffnete, sind sie schon wieder verschlossen. Und das werden sie wohl erstmal auch noch länger bleiben, wie unsere Redaktion nun erfuhr.

„Goodbye Deutschland“-Star lässt Lokal weiterhin dicht

Seit dem 16. Juli ist das „Sharkys“ in Cala Rajada dicht. Rund um die überraschende Schließung kursierten bereits die wildesten Gerüchte und heftige Vorwürfe gegen Inhaber Steff Jerkel wurden laut. Von Insolvenzverschleppung oder auch Betrug war die Rede. Gegenüber unserer Redaktion äußerte sich der 54-Jährige zu den Gründen und gab ein ausführliches Statement ab (hier mehr dazu).

Der Inhaber machte auf jeden Fall klar, dass die Schließung nicht für immer sein solle. Auf Instagram nannte er in seiner Story sogar ein Datum für die Wiedereröffnung. „Sind am 30. Juli zurück“, verkündete er dort. Zudem stand das dieser Tag auch auf einem Holzschild vor dem Lokal auf Mallorca.

Doch wer am 30. Juli vor dem „Sharkys“ stehen sollte, wird den Weg völlig umsonst gemacht haben. Denn wie unsere Redaktion erfuhr, wird der „Goodbye Deutschland“-Star sein Lokal erstmal noch dicht lassen. Wann genau die Wiedereröffnung stattfindet, wolle er sich vorerst offen lassen. Der ganze Trubel in den letzten Tagen war auch für Steff Jerkel und seine Familie nicht ohne. Wie der 54-Jährige ankündigte arbeite er noch an einem neuen Konzept.