„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens stinksauer – „Hört auf“

Da ist dem „Goodbye Deutschland“-Star der Kragen geplatzt!

„Was mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen liegt.“ Mit diesen Worten leitet „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens ein langes Instagram-Posting ein. Und spricht Klartext.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens platzt der Kragen

Die Auswanderin rechnet mit Hetzern im Netz ab - genauer gesagt mit denen, die sie persönlich angreifen. Wegen ihrer muskulösen Figur, ihrer Frisur oder auch ihren Wimpern.

„Ich lese immer, deine Wimpern sind zu lang, lass deine Haare wachsen, deine Kleider sind zu kurz, du bist zu muskulös“, schreibt Caro Robens auf Instagram.

+++ „DSDS“: Notfall bei Maite Kelly – auch Dieter Bohlen konnte nichts tun +++

Und macht deutlich: „Leute, ich sehe so aus, weil es mir gefällt und ich genauso aussehen möchte. Wenn ich natürlich aussehende Wimpern haben wollte, hätte ich keine künstlichen.“

-------------------

Das ist Caro Robens:

Caro Robens heißt eigentlich Caroline Robens

Sie ist mit Andreas Robens verheiratet

Das Paar betreibt auf Mallorca einen Gym

------------------

Zu dem Text teilt die Bodybuilderin ein Bild von sich selbst:

Caro Robens spricht Klartext: „Fangt an, es zu sein“

Die Nachricht, die sie ihren 116.000 Abonnenten mitgeben möchte: „Egal ob jemand in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Jeder ist individuell und sollte das auch immer bleiben. Also hört auf über Toleranz, Akzeptanz und Antimobbing zu reden sondern fangt an, es zu sein.“

Ihre Fans sind von den klaren Worten begeistert, machen Caro Robens zahlreiche Komplimente:

„Wie ich dich für diese wahren Worte feier! Niemand hätte es besser formulieren können als Du! Mega!

„Ich bin wie ich bin und das ist auch gut so! Ich bin voll und ganz deiner Meinung!“

„Das sind tolle und wahre Worte, Caro. Ich und viele andere sind stolz auf dich und stehen hinter dir! Lass dich nicht einschüchtern.“

„Obwohl ich dich persönlich nicht kenne... Bist du für mich ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat.“

Caro und Andreas Robens: Sie haben sich erneut das Ja-Wort gegeben

Die beiden Kult-Auswanderer haben bereits vor zehn Jahren geheiratet - und genau zehn Jahre später, am 10. Dezember 2020, haben sie sich noch einmal getraut.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Fernsehteam von Vox war hautnah dabei, zeigte den großen Tag im Leben der Robens in der aktuellen Folge „Goodbye Deutschland“. YouTuberin Lisha hatte vor der Hochzeit eine Vorahnung, hier kannst du mehr dazu lesen.

----------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“: DAS macht Andreas Robens stinksauer – „Überflüssige Sche**e“

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Familie wandert aus – doch in Spanien erwartet sie eine böse Überraschung

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Auswanderin in Australien wird vom Buschfeuer überrascht – dann muss sie um ihren Mann zittern

----------------------