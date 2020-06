„Goodbye Deutschland“: Schock-Nachricht! Bei DIESEM Kult-Paar ist alles aus

Diese Nachricht dürfte für so manch einen Fan von „Goodbye Deutschland“ ein echter Schock sein!

Denn ein Kult-Paar hat sich nach 13 Jahren getrennt. Und das machen die beiden in der aktuellen Folge von „Goodbye Deutschland“ öffentlich.

„Goodbye-Deutschland“: Liebes-Aus nach 13 Jahren

Noch Anfang des Jahres schien alles gut zu sein zwischen Angela und Rhino de Rosa. Beide arbeiteten daran, das Lokal „Little Rock Stars“ in Cala Millor auf Mallorca zu eröffnen. Zwar gab es hier und da ein paar Schwierigkeiten mit dem Restaurant, doch das Team de Rosa war noch in Takt – zumindest nach Außen.

Doch dann kam die Corona-Krise. Und die hat nicht nur ihr Leben auf den Kopf, sondern auch die Beziehung infrage gestellt. Denn Anfang Mai stehen beide plötzlich vor den Scherben ihrer Ehe. Rhino ist zurück in Deutschland, Angela muss einen Umzug auf Mallorca bewältigen.

Angela de Rosa und Tochter Tara. Foto: TV NOw/99pro media

„Goodbye Deutschland": Wegen Corona – Kult-Paar auf Mallorca mit trauriger Nachricht: „Haben uns..."

Angela de Rosa kämpft auf Mallorca um Existenz

Gemeinsam mit ihrer Tochter zieht sie in eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die Miete für das Haus können sie sich nicht mehr leisten. Denn wochenlang musste ihr Lokal geschlossen bleiben. Einnahmen? Nahezu null. Nur durch einen Lieferservice konnte sie sich etwas über Wasser halten. Und währenddessen wuchs auch immer mehr das Bewusstsein dafür, dass die Beziehung zu Rhino nicht mehr das ist, was sie früher einmal war.

„Ich habe immer gesagt, wir schaffen das, aber irgendwann bist du so an einem Punkt, wo du sagst: 'Ey, ich brauche Liebe, ich brauche in den Arm genommen werden, ich brauche das alles.' Da war ja nichts mehr“, erzählt Angela in einem Interview. Es fließen Tränen.

„Goodbye Deutschland": Auswanderer nervlich am Ende – das Paar muss...

Ehepaar oder beste Freunde? Die de Rosas leben nun getrennt

Das Paar habe gerade durch die räumliche Trennung gemerkt, dass da nichts mehr „normal“ lief zwischen ihnen. Immer sei es nur um das Geschäft gegangen. Liebe? War nicht mehr da. Irgendwann sei dann die Frage aufgekommen: „Sind wir überhaupt ein Ehepaar oder wirklich nur beste Freunde?“

Und da sei ihnen die Erkenntnis gekommen. „Wir haben uns belogen“, sagt Angela. Nach 13 Jahren gehen beide nun getrennte Wege – in getrennten Ländern.

Die ganze Folge kannst du HIER sehen.