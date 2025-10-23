„Goodbye Deutschland“: Auswanderung nach Tansania – doch es folgt die Ernüchterung

Bereits seit dem Jahr 2006 begeistert die Doku-Serie „Goodbye Deutschland“ die VOX-Zuschauer. Fernsehteams begleiten die Protagonisten bei ihrer Auswanderung und zeigen ihre kleinen und großen Herausforderungen auf.

Auch Sarah Arnold und ihr Massai-Partner James wagen den großen Schritt und ziehen gemeinsam mit ihren zwei Töchtern nach Tansania. Doch bereits in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft folgt die Ernüchterung.

„Goodbye Deutschland“- Auswanderin hat Heimweh

Am Freitag (12. September) zeigt der Sender die „Goodbye Deutschland“-Folge „Tansania: Bewährungsprobe für die Liebe“. In ihrem Massai-Partner James hat Sarah Arnold ihr ganz großes Glück gefunden. Bisher wohnten die Turteltauben gemeinsam mit ihren zwei kleinen Töchtern Aviana und Malaika in Gießen, doch vor wenigen Tagen ist die kleine Familie in James‘ Heimat Arusha in Tansania ausgewandert.

In Arusha haben Sarah und James ein Grundstück mit drei Häusern gekauft. Zwei von den Gebäuden wollen sie zukünftig als Ferienhäuser vermieten, außerdem möchte James Safari-Touren anbieten. Für ihr Vorhaben haben sie einen Kredit von 50.000 Euro aufgenommen. Doch kurz nach der Ankunft in der neuen Heimat wird klar: Die Umstände sind anders als gedacht.

Trotz der herzlichen Begrüßung von James‘ großer Familie, ist die Wohnsituation der „Goodbye Deutschland“-Protagonisten in Tansania alles andere als ideal. Sarah muss mit ihren Töchtern, James‘ Mutter und fünf weiteren Erwachsenen in einem kleinen Haus schlafen. Es gibt lediglich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. James selber darf nicht mit in diesem Haus wohnen. Und dann bekommt Sarahs älteste Tochter nach den ersten Tagen auch noch starkes Heimweh.

Sarah berichtet: „Sie vermisst ihre Freunde und die Oma.“ Die junge Mutter bricht in Tränen aus. Aviana hat bereits gefragt wann es wieder nach Hause geht. „Jetzt bleiben wir ja aber erstmal hier. Das ist schon schwer“, gibt Sarah zu. Während eines Telefonats mit ihrer Oma fing das kleine Mädchen bitterlich an zu weinen, das Gespräch musste abgebrochen werden. „Das soziale Umfeld fehlt schon sehr. Natürlich vermisse ich meine Familie, vor allem meine Mama“, gesteht Sarah und fängt wieder an zu weinen.

Doch trotz der erschwerten Bedingungen bleibt die „Goodbye Deutschland“-Protagonistin optimistisch und bekräftigt: „Ich denke schon, dass die nächsten Wochen besser werden und wir das schon hinkriegen.“ Die Umstellung und die neue Lebensrealität in Tansania fällt Sarah und ihren Töchtern jedoch alles andere als leicht. Ob sich Sarah und James ihren Traum von einem gemeinsamen Leben in Afrika erfüllen können, werden Zuschauer in den nächsten „Goodbye Deutschland“-Folgen erfahren.