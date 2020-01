„Goodbye Deutschland“: Paar will nach Amerika auswandern – als es IHN trifft, droht alles zu scheitern

In Amerika haben sie sich kennengelernt, nach Amerika wollen sie zurück. „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Isabell (28) und Caleb Sanders (30) möchten den amerikanischen Traum leben.

Die erste Auswanderung des deutsch-amerikanischen Paares nach Texas scheiterte bereits. Doch sie ließen sich nicht von ihrem Traum abbringen und versuchten es erneut. Auch, damit Caleb einem Menschen für immer aus dem Weg gehen kann.

„Goodbye Deutschland“: Paar will Deutschland hinter sich lassen

In Texas verliebte sich Isabell in den Amerikaner Caleb. Sie wollten zusammen sein, doch Isabell musste nach Deutschland zurück. Weil sie keine Fernbeziehung wollten, hatten die zwei nur eine Wahl: Sie mussten heiraten.

Goodbye Deutschland: Familie Sanders will schon zum zweiten Mal in die Vereinigten Staaten auswandern. Foto: MG RTL D / Flamingo PicturesF

Einige Zeit später bekam Isabell ihr erstes Kind. Aber sie fühlte sich zunehmen unwohl, fühlte sich einsam. Außer dem kleinen Sohn hatte sie damals kaum Kontakt zu anderen Menschen. Sie beschlossen, ihr gemeinsames Glück in Deutschland zu suchen.

Caleb veränderte sich zusehends

Beide fühlen sich schnell heimisch. Doch dann geriet Caleb an falsche Freunde. Einer von ihnen machte ihn abhängig von Speed und Kokain. Caleb wurde immer unruhiger, brauchte kontinuierlich mehr Stoff. Er zerstörte sich selbst jeden Tag ein wenig mehr. Und damit auch seine Familie.

Das ging an Isabell nicht unbemerkt vorbei. „Er war halt anders. War viel weg, bis spät in die Nacht. Er hatte so eine Wesensveränderung, die über einen Zeitraum passiert ist“, erinnert sich die Mutter an die schlimme Zeit.

„Er war manchmal borstig. Nicht aggressiv, aber man merkte, er hat sich verändert. Man konnte mit ihm nicht wirklich reden, etwas, dass wir eigentlich richtig gut können. Aber dann haben wir uns immer gestritten“, erzählt sie. Nichts habe sie sich sehnlicher gewünscht als eine heile kleine Familie – aber diesen Traum hatte Caleb mit seiner Drogensucht zerstört.

Isabell und Caleb kurz vor der Trennung

Für seine Lieben machte Caleb Schluss mit den Drogen, wurde aber nach kurzer Zeit wieder rückfällig. Dieses zweite Mal konnte Isabell nicht ertragen – sie forderte die Trennung. „Sie war fertig. Die Liebe war weg“, erkannte auch Caleb.

Doch seine Herzensmenschen wollte der junge Vater auf keinen Fall verlieren. Er kämpfte gegen die Sucht, kämpfte sich zurück ins Leben, kämpfte um seine Frau und die Kinder.

Caleb gewinnt den Kampf

Und am Ende gewann er jeden einzelnen dieser Kämpfe. Rührte die Drogen nicht mehr an und eroberte seine kleine Familie zurück.

All das will Isabell in Amerika hinter sich lassen. Für sie steht fest: „Nochmal mach ich das nicht. Weil das immer auf meinen Schultern liegt, ich muss es aushalten.“ Wird er rückfällig, bedeute dies das Aus für die kleine Familie. (vh)