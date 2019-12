„Goodbye Deutschland“: Paar lebt seinen Traum in den USA – doch nun DAS: „Katastrophe!“

Der Traum von Familie Mix ist wahr geworden: 2016 wanderten Sandra und Gustav Mix nach Florida aus, übernahmen dort den Currywurst-Truck von Kult-Auswanderer Chris Töpperwien bei „Goodbye Deutschland“.

Das Geschäft läuft gut bei den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern, die Familie inklusive der beiden kleinen Kinder ist glücklich. Auch wenn es oftmals ganz schön stressig zugeht. Neben dem Haushalt und sich um die Familie zu kümmern, macht die Imbissbude eine Menge Arbeit.

„Goodbye Deutschland“ (Vox): Familie erfüllt sich Lebenstraum

Selbstständigkeit, ungeregelte Arbeitszeiten - das fordert einiges von Familie Mix. Verlassen wollen die Auswanderer die USA und ihre neue Heimat Florida aber auf keinen Fall.

Familie Mix hat ein Riesenproblem. Foto: TVNOW / Seema media

Wenn es doch so einfach wäre. Denn das Visum der beiden läuft in wenigen Wochen ab. Ob es verlängert wird, steht in den Sternen.

Bekommen die Auswanderer eine Visumsverlängerung?

Alles hängt vom Umsatz ab. 100.000 Euro waren das im vergangenen Jahr, doch wird das reichen? „Unsere Anwälte sagen alle verschiedene Dinge“, erklärt das Ehepaar. „Von 'Macht euch keinen Kopf' bis hin zu 'Generell könnt ihr das momentan vergessen' ist alles drin.“

Eine gescheiterte Auswanderung und damit verbundene Rückkehr nach Deutschland wäre für die beiden das Schlimmste. „Wir haben einfach alles hier. Das wollen wir nicht verlieren“, so der 39-Jährige. „Wir haben zwei Jahre lang hart und schweißtreibend alles investiert. Das wäre mit einem Schlag weg - eine Katastrophe.“

Einen Plan B hat Familie Mix nicht. „Alles oder nichts“, erklärt Gustav. Die Ungewissheit macht dem Paar zu schaffen. (cs)

„Goodbye Deutschland“ läuft montags um 20.15 Uhr bei Vox.