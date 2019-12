„Goodbye Deutschland“: Michael Wendler will sexy Musikclip – und verlangt DAS von seiner Laura!

DA hat Schlager-Sänger Michael Wendler (47) von seiner Laura (19) ganz schön viel abverlangt...

In der aktuellen Folge „Goodbye Deutschland“ (Vox) ließ sich das Paar in Florida (USA) zu einem Musikvideo-Dreh begleiten. Und Wendler hatte direkt eine Idee: Seine Laura soll als sexy Automechanikerin auftreten, ihm bei einer Panne helfen. Die Location: eine alte Reifen-Werkstatt. Der Sänger: „In meinen Videos spielen sonst immer Models mit. Und Laura ist ja auch megahübsch. Ich wäre ja dumm, wenn ich sie nicht fragen würde, ob sie nicht stattdessen im Video auftreten will.“

Wendler: „Laura, du fährst da jetzt hin und fragst!“

Die Drehgenehmigung sollte aber Laura einholen – ihr „Schatzi“ will das so, damit sie mit den Einheimischen spricht und sich über die Sprache schneller integriert. Michael fordert seine Freundin auf: „Laura, du fährst da jetzt hin und fragst, ob wir drehen dürfen! Einfach mal ein Sprung ins kalte Wasser!“

Laura tut sich mit Englisch schwer

Lauras Problem: ihr dürftiges Englisch! Sie sagt: „Ich bin nicht so sprachbegabt. Ich meine: Wer spricht denn in Deutschland schon Englisch?“ Wendlers Tipp: „Mach einfach einen sexy Move und sag ,Bitte, bitte...'. Dann klappt das schon!“ Für den Dreh selbst müssen sexy Stiefel her, zum Shoppen musste auch Wendlers Tochter Adeline (17) mit. Die hatte aber überhaupt keinen Bock: „Ich fühle mich da total fehl am Platz. Ich selbst brauche ja keine Stiefel!“

Wendler-Freundin lasziv auf Motorrad

Gedreht wurde später trotzdem. Laura, mit knappen Hotpants und einem sexy Top bekleidet, räkelt sich zuerst auf einem Motorrad, schaut in die Kamera, wirft die Haare nach hinten. Wendler begeistert: „Das ist sehr geil!“ Laura: „Ich weiß ja, wie er es gerne haben möchte und ich möchte es ja auch! Ich hoffe, ich kann das gut umsetzen...“ Ja, dein Michael wird sicher zufrieden gewesen sein, nachdem er alles von dir abverlangt hat...

Die ganze Folge „Goodbye Deutschland" könnt ihr auf TVNow ansehen.