„Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus packt über seine Finanzen aus – „Hatte früher nichts“

Luxusmakler Marcel Remus ist bekannt für seine Traumvillen auf Mallorca – und für seinen unbändigen Ehrgeiz. Doch hinter dem Glamour steckt eine beeindruckende Geschichte voller harter Arbeit und Selbstdisziplin. Statt über Millionenumsätze zu schweigen, spricht der 38-Jährige nun ganz offen über sein Geld, seinen Erfolg und die Zweifel, die ihm einst begegneten.

Denn auch wenn er heute zu den bekanntesten Maklern Europas zählt, war sein Weg dorthin alles andere als einfach. „Goodbye Deutschland„-Star Marcel Remus musste sich gegen Vorurteile durchsetzen und beweisen, dass er weit mehr kann, als andere ihm zutrauten. Gerade diese persönliche Geschichte macht seine Karriere so außergewöhnlich.

Mallorca-Luxus-Makler Marcel Remus: „Kaum jemand hat an mich geglaubt“

Gegenüber „Bild“ erinnert Marcel Remus sich noch genau an seine Schulzeit – und an die Worte seiner Lehrer: „Meine Lehrer sagten immer, aus mir würde ‚nie etwas werden‘.“ Besonders Mathe sei für ihn ein „Desaster“ gewesen, die Note Fünf beinahe Standard. Doch davon ließ er sich nicht bremsen. „Ich hatte früher nichts. Alles, was ich erreicht habe, habe ich mir selbst aufgebaut.“ Heute verkauft er Immobilien im Millionenbereich, zuletzt sogar eine für knapp 25 Millionen Euro.

Sein Startschuss in die Selbstständigkeit fiel am 3. Oktober 2009. Mit viel Fleiß arbeitete er sich hoch: im ersten Jahr lag der Verdienst noch im unteren sechsstelligen Bereich, fünf Jahre später schon im oberen sechsstelligen. Nach zehn Jahren knackte „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Marcel Remus die Siebenstelligkeit. 2022 schließlich folgte sein Rekordjahr: Mit einem Umsatz von 134 Millionen Euro schaffte es seine Firma in die Top 100 der umsatzstärksten Unternehmen auf den Balearen.

„Goodbye Deutschland“-Star setzt auf Disziplin statt Luxusrausch

Trotz der beeindruckenden Summen hält Marcel Remus sein Geld zusammen. Sein Büro liegt bis heute in einer C-Lage Palmas, die Warmmiete beträgt weniger als 1000 Euro. Statt auf Protz setzt er auf Bodenständigkeit – und auf harte Arbeit. Bis zu 100 Stunden pro Woche widmet er seinem Geschäft, unterstützt von seiner Mutter, die in der Firma mitarbeitet.

Privat hat der Luxusmakler ebenfalls klare Werte. Besonders stolz ist der „Goodbye Deutschland“-Star darauf, seiner Mutter nach der Trennung der Eltern Sicherheit geben zu können: „Nach der Trennung meiner Eltern konnte ich meiner Mutter einen festen und stabilen Arbeitsplatz geben und ihr eine Wohnung kaufen. Das war immer ein Ansporn für mich.“

Auch wenn er längst Villen im zweistelligen Millionenbereich verkauft, bleibt für Remus entscheidend, Verantwortung zu übernehmen – beruflich wie privat. Sein Erfolgsgeheimnis? Ein Mix aus Disziplin, Leidenschaft und dem festen Glauben daran, dass man alles schaffen kann, wenn man nur genug daran arbeitet. Ein Motto, das ihm trotz aller Zweifel von außen bis an die Spitze verhalf – und ihn zu dem machte, was er heute ist: Einer der erfolgreichsten Luxusmakler Europas.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.