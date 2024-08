„Goodbye Deutschland“: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Leider sehr erschreckend“

Endlich gibt es neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“! Am Montagabend (22. Juli) zeigt Vox zur besten Sendezeit, was die Auswanderer auf Mallorca so treiben. Unter anderem geht es um Familie Grieser, die einen Klamottenladen in Cala Ratjada übernommen haben und um Tierschützerin Sina Hoffmann, die auf der Insel Katzen rettet.

Auch „Goodbye Deutschland“-Urgesteine Jenny und Achim Thiesen kommen in der Folge vor. Das Auswanderer-Paar will ihr erstes gemeinsames Geschäft in Artà aufmachen. Doch die Zuschauer ziehen schon anhand der Vox-Vorschau ein deutliches Fazit.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jenny eröffnet neuen Laden

Jennifer Thiesen, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Jenny Delüx, erfüllte sich vor Jahren ihren Traum von einem Leben auf der Sonneninsel Mallorca. Dort ist sie stolze Besitzerin einer kleinen Boutique in Cala Millor. Nun folgt ein weiterer Laden, den sie gemeinsam mit ihrem Partner Achim in Artà eröffnet.

In der neuen Folge begleiten die Kameras von „Goodbye Deutschland“ das Opening des Geschäfts. Dort will das Paar die Schuhkollektion von Achim und die Textilkollektion von Jenny an den Mann bringen. Die beiden scheinen allerdings nicht bei allen Zuschauern gut anzukommen, wie zahlreiche Kommentare auf Facebook deutlich machen.

„Goodbye Deutschland“-Zuschauer werden deutlich

In den sozialen Netzwerken veröffentlicht der Sender Vox eine kleine Vorschau zur neuen Folge. Viele „Goodbye Deutschland“-Fans bewundern Jenny in den Kommentaren für ihren Fleiß und ihren Mut einen zweiten Laden auf Mallorca zu eröffnen. Andere haben nicht so nette Worte für die Auswanderin übrig.

„Leider sehr erschreckend die Folge online zu sehen, wenn man die Person seit Jahren im TV sieht“, schreibt eine Zuschauerin beispielsweise. „Sie war mir früher sympathischer. Irgendwie befremdlich“, kommentiert eine andere. Eine Dritte findet: „Die war doch früher nicht so. Diese künstliche, aufgesetzte Lache. Was ist mit der?“

Vox zeigt alle Folgen von „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ auch online in der Mediathek bei RTL+.