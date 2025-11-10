Große Sorge auf Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Star wieder im Krankenhaus

Wochenlang hatte „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Der Wahl-Mallorquiner war aufgrund einer schweren Pilzinfektion in der Lunge im Krankenhaus und lag zwischenzeitlich sogar im Koma.

Doch dann die erfreuliche Nachricht: Thommy Schmelz durfte nach Hause. Nun geht es für den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer allerdings wieder ins Krankenhaus. Der Grund: Alarmierende Blutwerte.

„Goodbye Deutschland“-Star im Krankenhaus

Für Thommy Schmelz geht es nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt nun wieder in die Klinik. „Die Blutwerte sind schlecht, und er solle sofort ins Krankenhaus“, berichtet seine Partnerin Katrin Mermi-Schmelz gegenüber der „Mallorca Zeitung„.

Weiter noch: „Es ging um den Kaliumwert, der war zu hoch.“ Erhöhte Kaliumwerte können zu Herzstörungen oder gar zum Herzstillstand führen. Nun ist Thommy Schmelz wieder in „seinem zweiten Zuhause“ im Krankenhaus Son Espases auf Mallorca.

Anders als beim letzten Mal gibt es erst einmal keinen Grund zur Sorge. „Es ist alles gut so weit“, erklärt Katrin Mermi-Schmelz.