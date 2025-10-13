„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel über Mallorca-Sommer 2025: „Ganz anders“

Die Saison auf Mallorca neigt sich dem Ende. Spätestens nach den Closings der Party-Locations am Ballermann (Ende Oktober) werden auf der gesamten Insel die Bordsteine hochgeklappt. Die ersten Größen der Playa de Palma ziehen bereits ein Fazit der Saison 2025. So auch die Ikone Radja Dalimontée (>>HIER<< mehr dazu).

Im Gespräch mit unseren Mallorca-Reporterinnen hat auch der Auswanderer und „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel über die Saison 2025 gesprochen. So viel vorab: Laut des 56-Jährigen war diese alles andere als normal.

Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel: „Ganz andere Gäste“

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben schon die ein oder andere Saison auf Mallorca hinter sich. Immerhin sind die beiden bereits 2008 nach Mallorca ausgewandert, wie auch die Zuschauer von „Goodbye Deutschland“ im TV mitverfolgen konnten. Die beiden haben über die Jahre auf der beliebten Urlaubsinsel einiges auf die Beine gestellt. Mehrere Gastro-Betriebe eröffnet und gewinnbringend verkauft. Arbeit und Herzblut stecken Steff und Peggy seit Jahren in das Lokal „Tiki Beach“ direkt an der Promenade von Cala Ratjada. Und haben eine weitere Saison hinter sich gebracht, die nicht so gelaufen ist, wie erwartet. Allerdings auch alles andere als schlecht.

„Die Saison war anders… ganz anders“, erzählt Steff Jerkel gegenüber unseren Mallorca-Reporterinnen und führt weiter aus: „Die hat stark angefangen im April. Mai,Juni waren schwächer. Und Juli, August, September und jetzt Oktober, toi toi toi, waren überragend.“ Eine Veränderung sei dem „Goodbye Deutschland“- Star in dieser Saison besonders ins Auge gestochen: „Wir haben ganz andere Gäste. Viel weniger Deutsche und dafür ganz viel englisch Sprechende aus allen Nationen dieses Jahr“, erzählt Steff.

Auch wenn die Saison 2025 auf Mallorca anders verlaufen ist, als gedacht, sei sie „überragend“ gewesen. „Mai, Juni waren halt schwächer. Aber das haben wir alles in den letzten Monaten aufgeholt und sind super zufrieden, also echt extrem zufrieden“, macht Jeff noch einmal deutlich. Nun bauen die „Goodbye Deutschland“-Stars im Oktober auf gutes Wetter, denn der letzte Saisonmonat sei bisher stark angelaufen – mit ein paar Schwierigkeiten. „Es war in den letzten Tagen schwierig zu arbeiten mit dem Regen“, gibt er zu. Über Mallorca zog in den letzten Tagen das Sturmtief „Alice“ und sorgte für reichlich Chaos (wir berichteten). Steff fasst noch einmal zusammen: „Also es war eine ganz andere Saison, aber wir sind happy.“