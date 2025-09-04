„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel meldet sich zu Wort: „Es war nicht leicht, stillzuhalten“

Die Fans der „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben sich in den letzten Wochen gewundert, warum es ruhiger um sie geworden ist. Auf Instagram teilten die Mallorca-Auswanderer nur noch sporadisch Inhalte.

Nun klärt das Paar auf, was hinter der Funkstille steckt. Auf Instagram veröffentlichen die „Goodbye Deutschland“-Stars ein Statement, was es in sich hat. Anscheinend lief hinter den Kulissen einiges ab.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel wird deutlich

Eigentlich lassen die TV-Auswanderer Steff Jerkel und seine Verlobte die Fans regelmäßig via Instagram und Co. an ihrem Leben teilhaben. Doch in den letzten Wochen kam von den beiden kaum etwas. Nun ist klar, woran das lag.

„Nach einer langen Zeit voller Vorwürfe, Hetze und Angriffen – sogar gegen unsere Tochter – ist heute endlich die Bestätigung gekommen: Alles, was uns nachgesagt wurde, hat sich als haltlos erwiesen. Wir haben in dieser Zeit bewusst geschwiegen, keine Plattform für diejenigen geboten, die es nur auf Aufmerksamkeit abgesehen hatten“, schreibt Steff Jerkel in seiner Instagram-Story.

„Es war nicht leicht, stillzuhalten“

Weiter noch: „Es war nicht leicht, stillzuhalten. Aber heute können wir mit einem Lächeln zurückblicken, weil sich die Wahrheit durchgesetzt hat. Allen, die in dieser Zeit gegen uns gearbeitet haben oder aufgesprungen sind: vielleicht gibt es so etwas wie Karma doch. Und allen, die in dieser schweren Zeit an unserer Seite geblieben sind: Danke.“

Auch Peggy teilt das Statement und fügt ein Bild von sich, ihrem Verlobten und der gemeinsamen Tochter hinzu. Ihre Fans freuen sich über das Lebenszeichen der Wahl-Mallorquiner und wünschen der Familie alles Gute.