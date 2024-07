„Goodbye Deutschland“-Star bekommt Morddrohungen – „Ich hoffe, du verreckst bald!“

Am Montagabend (22. Juli) zeigte Vox endlich neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ im TV-Programm. Mit dabei war auch Auswanderin Julia Hoffmann, die sich für ein Leben auf Mallorca entschieden hat. Auf der spanischen Sonneninsel kümmert sie sich um Straßenkatzen in Not und versorgt die Tiere in ihrer Finca.

Doch plötzlich der Schock: Die 45-Jährige wird in den sozialen Netzwerken heftig angegangen. Es ging sogar so weit, dass die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin unter Todesangst litt. Warum sie Menschen im Netz bedrohen und ihr sogar den Tod wünschen, erzählt sie in der Vox-Doku ausführlich.

„Goodbye Deutschland“: Böse Vorwürfe gegen Julia Hoffmann

Es fällt Julia Hoffmann alles andere als leicht, über die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit zu sprechen. Die Wahl-Mallorquinerin wurde im Netz aufs Übelste beleidigt – manche User sprachen sogar Morddrohungen aus. Die 45-Jährige führte ein Leben in ständiger Angst. Doch wie konnte es nur so weit kommen?

+++ „Goodbye Deutschland“: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Leider sehr erschreckend“ +++

Auf Social Media machte das Foto einer unter Katzenseuche leidenden Katze in einem Quarantäne-Käfig die Runde. Böse Zungen behaupteten, dass alle Tiere bei Julia Hoffmann so gehalten würden und sie sich die Spendengelder für private Zwecke unter den Nagel reißen würde. Das Ganze spitzte sich irgendwann drastisch zu, wie die Tierschützerin erklärt.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin wird bedroht

In der Folge erzählt sie: „Es wurde veröffentlicht, wo unser Refugio ist, es wurde veröffentlicht, wo ich wohne. Alles wurde auf dem Silbertablett serviert. Wildfremde Menschen hatte ich plötzlich an der Backe, die mir mit dem Tod gedroht haben: ‚Ich hoffe, du verreckst bald!'“

+++ „Goodbye Deutschland“-Stars ziehen Schlussstrich: „Möchte da nicht mehr hin“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Worte, die bei Julia Hoffmann tiefe Angst schüren. Doch irgendwann fasst sie sich ein Herz und wendet sich an die Polizei – mit Erfolg. Nachdem sich die Anschuldigungen als falsch erwiesen, konnte die Auswanderin mehrere einstweilige Verfügungen erwirken. Seither hat sich die Situation glücklicherweise beruhigt.