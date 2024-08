„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer mit überraschendem Geständnis! „Da sehe ich mich“

Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Mallorca für den „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Mark Wycislik die Heimat. Im Jahr 2012 begleiteten die Kameras der beliebten Vox-Sendung ihn und seine Familie bei der Auswanderung auf die beliebte Urlaubsinsel.

Mittlerweile fühlt sich der 40-Jährige vollkommen auf Mallorca angekommen. „Ich bin kein Auswanderer mehr“, macht er deutlich. In den letzten zwölf Jahren hat Mark etliche gastronomische Projekte auf die Beine gestellt. Seit ein paar Monaten erfreut sich der „Goodbye Deutschland“-Star an seinem neuen Restaurant „La Cabaña Restaurante“ in Son Severa (wir berichteten). Nun macht er im Interview mit unserer Redaktion ein überraschendes Geständnis und verrät, auf welches Projekt er insgeheim Lust hätte.

„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer mit Wunsch

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“. Die Lebensweisheit, die wir alle kennen, nimmt sich auch der „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Mark zu Herzen. Denn als ihm klar wurde, dass er sein Restaurant „Miles“ im „Hipotels Don Juan“ in Cala Millor schließen muss, steckte er keineswegs den Kopf in den Sand. Stattdessen eröffnete er ein neues Lokal in Son Severa, ein weiteres soll im Jahr 2025 in Porto Christo folgen. Doch nicht nur gastronomisch hat Mark in den vergangenen 12 Jahren einiges auf die Beine gestellt. Auch über die deutschen Fernsehbildschirme flackerte das Antlitz des gebürtigen Polen. Bei der VOX-Serie „Das perfekte Promi-Dinner“ kochte er auf Mallorca mit Stars wie Danni Büchner und Lisha & Lou um die Wette.

„Das hat schon Spaß gemacht“, erzählt Mark im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch gegen einen „Goodbye Deutschland“-Nachdreh hätte er nichts einzuwenden. „Sie können gerne herkommen und sich alles anschauen, was ich jetzt mache. Aber meine Kinder will ich da nicht mit reinziehen. Die sollen später selbst entscheiden, ob sie dabei sein möchten“, erzählt er. Mark hat eine Tochter und einen Sohn, die er aus möglichen Dreharbeiten raushalten will. Doch ein ganz spezielles Fernsehprojekt wäre sein geheimer Traum.

„So was wie ‚Rach der Restauranttester‘, aber eben Restauranttester hier auf Mallorca – da sehe ich mich ja schon“, erzählt Mark. „Da hätte ich wirklich Bock drauf, das würde ich gerne machen. Ist bestimmt eine coole Abwechslung“, so Mark. Die gastronomische Erfahrung hätte er allemal, zudem er auch schon andere Restaurants beim Start unter die Arme gegriffen habe.