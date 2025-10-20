„Goodbye Deutschland“-Star verkündet Neuheit auf Mallorca

Ein Ende und ein Neustart – das verkündete Marion Pfaff, den meisten besser bekannt als Krümel. Die beliebte Auswanderin und „Goodbye Deutschland„-Protagonistin hat am Donnerstag (16. Oktober) in Peguera auf Mallorca ihr diesjähriges Closing im „Krümels Stadl“ gefeiert – und dabei gleich in ihren Geburtstag hineingefeiert. Ihre Erwartungen wurden mehr als übertroffen.

„Die Leute standen bis auf die andere Straßenseite. Wir haben selbst nicht verstanden, wo all diese Menschen herkamen“, erzählte Krümel noch am Tag danach der „Mallorca Zeitung“. Doch das Closing bedeutet für Krümel alles andere als Ruhe. Denn die ehemalige Ballermann-Künstlerin und „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin hat mit ihrem neuen Projekt alle Hände voll zu tun.

„Goodbye Deutschland“-Star will an Erfolg anknüpfen

Erst einmal will sich Marion gemeinsam mit ihrem Mann Daniel eine zweiwöchige Pause gönnen. Dann steht ein neues aufregendes Kapitel in ihrem Leben an: Am 1. November übernimmt das Paar ein neues Lokal direkt gegenüber von „Krümels Stadl“. Derzeit trägt es noch den Namen „La Tasca“.

Sie verrät bereits, welchen Namen das neue Lokal tragen wird: „Der Laden soll Schatzi heißen“, sagt sie. Der kurze, charmante Name passe perfekt zur neuen Location. Im Winter soll das „Schatzi“ umfassend renoviert und zum modernen Mix aus Bar und Restaurant umgebaut werden – inklusive neuem Konzept.

Vom „Goodbye Deutschland“-Star zur eigenen Marke auf Mallorca

Der Umbau hat für die deutsche Kultwirtin auf Mallorca klare Vorteile. „Das hat den Vorteil, dass wir dann bis 3 Uhr öffnen dürfen. Restaurants müssen um Mitternacht schließen“, erklärte sie im Gespräch weiter. Serviert werden soll „gute deutsche Küche“ in einem Ambiente, das an Tirol erinnert.

Auch musikalisch will Krümel frische Akzente setzen. Im „Schatzi“ soll „chillige, internationale Musik“ laufen, gelegentlich sogar mit prominenten DJs. Unter anderem ist der ehemalige „Bachelor“ Paul Jahnke als Gast-DJ im Gespräch. Einen festen Ablaufplan gibt es noch nicht – die Ideen wachsen während der Umbauphase. Mit dem neuen Projekt will die ehemalige TV-Auswanderin ihr gastronomisches Angebot erweitern, nicht ersetzen.

Seit 2011 betreibt Krümel den „Stadl“, der längst Kultstatus auf Mallorca genießt. Ihre breite Bekanntheit erreicht sie durch ihre Teilnahme an der deutschen TV-Show „Goodbye Deutschland“ wo Millionen Zuschauer ihren Neustart auf der Insel verfolgten und viele Urlauber sie hier immer wieder gerne besuchen.