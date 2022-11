„Goodbye Deutschland“: Mitten in der Nacht! Plötzlich steht SIE bei den Robens im Garten

Ein kleines Häuschen mit Pool und großem Garten auf der Urlaubsinsel Mallorca – es ist ein Traum, der für Caro und Andreas Robens in Erfüllung gegangen ist. Die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheiten leben bereits seit einigen Jahren auf der Insel und sind sichtlich zufrieden mit ihrer Wahlheimat.

Dass aus dem Insel-Traum aber auch schnell ein echter Albtraum werden kann, mussten die Robens bereits am eigenen Leib erfahren, als in ihrem Fitnessstudio eingebrochen wurde. Jetzt gab es erneut einen ungebetenen Gast bei den „Goodbye Deutschland“-Stars. Diesmal allerdings nicht in ihren Geschäfts-, sondern in ihren Privaträumen.

„Goodbye Deutschland“: Die Robens bekommen tierischen Besuch

„Wir haben eben bei uns Gebell im Garten gehört und auf einmal war diese wunderhübsche Hündin bei uns im Garten“, erzählt Caro Robens ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Fraglich ist allerdings, wie sie es soweit geschafft hat, denn: „Man kommt bei uns nicht in den Garten, keine Ahnung, wie sie hier hineingekommen ist.“

Andreas ist sich sicher, das Tier muss irgendwie auf das Gelände gesprungen sein. Anders können sich die beiden ihr Erscheinen nicht erklären. Als die Hündin auftaucht, ist es bereits Nacht und die Auswanderer in Aufruhr. „Wer kennt diese Hündin“, wollen die beiden wissen und hoffen durch ihre Reichweite den eigentlichen Besitzer ermitteln zu können.

„Goodbye Deutschland“: Robens nehmen Hund auf

Dass es vielleicht eine glückliche Wendung des Schicksals gewesen sein könnte, zeigt sich, als es sich die Unbekannte auf dem Sofa hinter Andreas Robens gemütlich macht. „Warum vermute ich, dass Madame heute mit im Bett schläft“, sagt Caro Robens und soll damit Recht behalten.

Am Tag danach meldet sie sich dann mit einem Update bei ihren Fans und macht gleich mal eine Ankündigung. „Ich möchte euch vorstellen, unser neues Familienmitglied.“ Nachdem das Paar sämtliche Tierheime und Tierärzte kontaktiert hat, steht fest: „Keiner vermisst diesen Hund.“ Einen Chip hat die Hündin auch nicht, also entscheiden die Robens kurzerhand ihre Familie, um ein Tier zu erweitern.