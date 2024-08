„Goodbye Deutschland“-Star lässt die Bombe platzen – „Habe mich zwei Jahre stark zurückgehalten“

Begleitet von den Kameras von „Goodbye Deutschland“ wanderte Familie Charmi aus Kiel im September 2021 nach Mallorca aus. Nach nicht einmal einem Jahr mussten Mutter Fabienne und Vater Mani das Abenteuer jedoch abbrechen und mit den vier Töchtern zurück in die alte Heimat nach Deutschland ziehen.

Ende Juli verkündeten Mutter Fabi auf ihren Instagram, dass es nach etwas mehr als zwei Jahren in Deutschland für die Familie wieder zurück auf die Insel geht. Im Gespräch mit DER WESTEN verriet sie die spannenden Pläne für das (zweite) neue Leben auf Mallorca. Vater Mani ließ dabei regelrecht eine Bombe platzen!

„Goodbye Deutschland“-Stars kehren zurück nach Mallorca

Eine Unterkunft für die Familie ist gefunden, die Schule für die Töchter bereits ausgesucht. Bleibt nur noch die Frage, was die Eltern Charmi beruflich auf Mallorca machen werden. Doch auch da haben die „Goodbye Deutschland“-Stars schon einige Pläne. „Es gibt zwei Punkte. Das eine ist, wir beginnen diesmal gemeinsam ein neues Business, also Fabi und ich zusammen. Das wird, glaube ich, sehr spannend werden, wie das so funktioniert und auch, ob das alles so klappt, wie wir denken“, sagt Vater Mani.

Auch interessant:

Mallorca: Zu viel des Guten – Urlauber halten es nicht mehr aus

Was genau dieses gemeinsame Projekt sein soll, wollen die beiden allerdings noch nicht verraten. „Noch ist es wirklich in den Startlöchern und es muss noch einiges geklärt werden“, ergänzt Mutter Fabi. Dass das Paar aber ein gemeinsames Business starten will, das ist etwas Neues.

Zurück an den Ballermann

Vater Mani war in der Vergangenheit zudem unter dem Künstlernamen Nick Tschecker am Ballermann auf Mallorca aufgetreten. „Dann gibt’s da noch dieses Ballermann-Thema. Da hab ich mich zwei Jahre sehr stark zurückgehalten, weil ich den Fokus mehr auf die Familie gelenkt habe. Weil man muss schauen, was wichtig im Leben ist. Ist es Familie oder es ist der Ballermann und da war ganz klar: die Familie. Trotzdem ist diese Leidenschaft noch da.“

Familie Charmi, bekannt aus „Goodbye Deutschland“ startet einen zweiten Versuch auf Mallorca. Foto: Privat

Dann lässt er plötzlich nebenbei die Bombe platzen: „Es kommt jetzt auch ein neuer Song von mir“. Seine Frau Fabi fügt hinzu: „Dazu muss man sagen, das war schon geplant, unabhängig davon, dass wir nach Mallorca ziehen. Dass der zum jetzigen Zeitpunkt rauskommen soll, das ist ein Zufall!“

„Ich mache Ballermann weil es mir Spaß macht. Ich habe dabei nicht den Gedanken, eine riesengroße Karriere zu machen oder jetzt auf einmal ein Ballermann-Megastar zu werden und durch die durch die ganze Welt zu touren. Das ist nicht der Plan, sondern das ist einfach so ein Projekt, was mir Freude macht.“

Mehr News zum Thema „Goodbye Deutschland“:

Ende August soll es soweit sein. „‚Denkmalschutz‘ heißt er. Stellt die Schinkenstraße unter Denkmalschutz. Dann bleibt sie einfach alle mal“, stimmt Mani alias Nick Tschecker im Interview an. Ob es sein Ziel ist, mit dem Song auf der Schinkenstraße aufzutreten? „Ja klar will man damit natürlich auch wieder auf die Schinkenstraße zurück.“