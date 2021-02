„Goodbye Deutschland“: Kult-Auswanderer Werner gestorben – „RIP, meine Liebe“

Texas wurde zu ihrer Wahlheimat. Die Zuschauer von „Goodbye Deutschland“ verfolgten Werner und seine Ehefrau Christine dabei, wie sie ein Restaurant in dem US-Bundesstaat eröffneten.

Am Montag dann die traurige Nachricht: Werner Boesel ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

„Goodbye Deutschland“: Trauer um Werner Boesel

„Ich bin ein Lebenskünstler, der seinen Traum lebt.“ So beschrieb Werner sich selbst. Diese Freude strahlte er auch seit 2015 in dem TV-Format „Goodbye Deutschland“ aus.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“ begleitet mehrere Auswandererfamilien bei ihrer großen Reise in ein neues Leben

In anderen Folgen werden auch Personen vorgestellt, die schon seit vielen Jahren im Ausland leben

Seit dem Jahr 2006 wird die Doku-Soap bei Vox ausgestrahlt

Berühmte Auswanderer sind Konny Reimann, Jens Büchner und seine Frau Danni Büchner, Daniela Katzenberger und Jannine Weigel, die über das TV-Format hinaus Promi-Status erreichten

2011 wurde die Fernsehsendung sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Die neuen Folgen sind bei TV Now abrufbar

Zusammen mit seiner Frau Christine eröffnete er ein Restaurant in den USA. „Joe’s German Restaurant“ war der ganze Stolz des Paares. Bereits 2019 ging es allerdings bergab.

Werner erkrankte an einer schweren Form von Leukemie. Die Chemotherapie schwächte ihn. Schließlich musste ein Nachfolger für das Lokal gefunden werden. Im letzten Herbst trennten sich die Boesels dann von ihrem Projekt. Das Restaurant wurde an ein Paar verkauft, das ebenfalls aus Deutschland nach Amerika gekommen ist.

Am Montag teilte der Sender VOX von dem Tod des Auswanderers mit. Werner ist am Sonntagabend an Blutkrebs gestorben. „Ein Mann mit Rückgrat und Haltung.“ So haben ihn die meisten in Erinnerung.

Herzzerreißende Worte von der Witwe

Besonders herzzerreißend ist die Nachricht seiner Witwe. Christine trauert um ihren Mann: „Mit gebrochenem Herzen muss ich alle informieren, mein süßer Werner ist heute Abend gestorben. R.I.P., meine Liebe.“

Und auch den Fans von Goodbye Deutschland wird der Wahlamerikaner fehlen. „Oh wie schrecklich. Das tut mir sehr leid. Mein Beileid an die Familie und ganz viel Kraft“, kommentiert jemand. Andere Beileidsbekundungen richten sich an Werners Ehefrau: „Mein Beileid an Christine! Ganz viel Kraft.“ (neb)