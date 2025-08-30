„Goodbye Deutschland“-Star Katrin Mermi-Schmelz: „Aus Thommy wird nie wieder ein gesunder Mann werden“

Bange Stunden liegen hinter den „Goodbye Deutschland“-Stars Kathrin Mermi-Schmelz und ihrem Partner Thommy. Eine Pilzinfektion hatte die Lunge des Auswanderers befallen, sodass er wochenlang in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt werden musste.

Thommy Schmelz lag lange auf der Intensivstation und wurde zwischenzeitlich sogar in ein künstliches Koma versetzt. Seine Frau Katrin wich ihm in dieser schwierigen Zeit nicht von der Seite. Und das Kämpfen hat sich gelohnt, wie die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nun mit der Öffentlichkeit teilt.

„Goodbye Deutschland“-Star aus Klinik entlassen

Nach Wochen im Krankenhaus ist Thommy Schmelz inzwischen wieder in seinen eigenen vier Wänden. Der Wahl-Mallorquiner wurde am Donnerstag (28. August) entlassen. Sein Zustand sei stabil, doch geheilt sei er noch lange nicht, wie seine Frau gegenüber der „Mallorca Zeitung“ deutlich macht.

„Gut geht es ihm noch nicht, aber er ist nicht mehr in einem lebensbedrohlichen Zustand. Dennoch kann er noch in keinster Weise am normalen Leben teilnehmen“, so Katrin Mermi-Schmelz. Ihr ernüchterndes Fazit: „Aus Thommy wird nie wieder ein gesunder Mann werden.“

Trotzdem ist die TV-Auswanderin einfach nur erleichtert und froh darüber, dass ihr Partner wieder zu Hause ist. Auf Instagram teilt Katrin ein bewegendes Video, in dem sie sich vorrangig beim Krankenhaus-Personal bedankt. „Danke an die Ärzte, danke ans Universum, danke an alle, die damit zu tun hatten und an uns und an Thommy geglaubt haben“, so die Wahl-Mallorquinerin.