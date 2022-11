„Goodbye Deutschland“-Star: Nach Krebserkrankungen hat sie nur einen Wunsch – „Hätte ich die Möglichkeit“

Es war wohl die schlimmste Nachricht, die sie je erreicht hat: „Goodbye Deutschland“-Star Julia Holz bekam Anfang 2021 die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Doch es kam noch schlimmer: Das Stadium des Tumors war zu diesem Zeitpunkt bereits fortgeschritten. Mittlerweile hat sie den Kampf gegen die Krankheit gewonnen, doch die Narben bleiben.

„Goodbye Deutschland“-Star Julia Holz hält ihre Fans bei Instagram stets auf dem Laufenden. So erzählt sie auch, dass sie nach der Behandlung ihrer Krebserkrankung unfruchtbar ist. Zwar hat sie gemeinsam mit ihrem Partner Iwan van Buul eine siebenjährige Tochter, doch wie es aussieht, wäre ihre Familienplanung unter anderen Umständen noch nicht abgeschlossen.

„Goodbye Deutschland“-Star Julia Holz wünscht sich zweites Kind

Für Julia Holz ist in erster Linie wichtig, dass sie wohlauf ist und sie dir Krankheit überstanden hat, wie sie erzählt: „Ich war vor einer Woche in der Charité in Berlin und dort wurde mir gesagt, dass alles tutti frutti ist. Ich bin richtig glücklich. Man kann jetzt nicht sagen: krebsfrei. Aber es ist schon so eine Art Definition, dass es mir zu 100 Prozent gut geht.“

In einem Interview mit RTL jedoch spricht die TV-Bekanntheit jetzt über ihren heimlichen Kinderwunsch. Doch sie macht selber schnell klar, dass das wohl eine Traumvorstellung bleibt: „Hätte ich jetzt die Möglichkeit, ich bin jetzt 36 und ich kann ja leider keine Kinder mehr kriegen, würde ich nochmal ein Kind kriegen.“

„Goodbye Deutschland“-Star Julia Holz: Krankheit belastet sie noch heute

Noch immer hat die 36-Jährige nicht nur mit den körperlichen, sondern auch mit den psychischen Folgen der Krebserkrankung zu kämpfen. Dass sie auf natürlichem Weg kein zweites Kind bekommen kann, belastet sie enorm, wie sie verrät: „Ich möchte nie wieder eine Chemotherapie machen oder eine Bestrahlung. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann bin ich wieder unten. Fange an, zu heulen. Ich gehe immer noch zum Psychologen. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man verstehen muss, was man hatte.“

