„Goodbye Deutschland“-Paar: Hunde-Fiasko am Flughafen in NRW – „Frechheit!“

Heimreise 🇪🇸 mit Hindernissen! 🤬 Sven Florijan und Ehemann Sebastian wollten gemeinsam mit ihrem Mops 🐶zurück nach Mallorca. 🏝Aber die Auswanderer hatten die Rechnung ohne eine Mitarbeiterin am Flughafen✈️ Münster/Osnabrück gemacht. Die beiden schildern das heute so: „Wir checken ein und die Dame sagt ganz frech „Der Hund kommt nicht mit. Möpse dürfen nicht in den Flieger!“ -„Wir so, ähm. Doch der Hund muss mit.“ Nach langem Diskutieren sagte Sie „Ok, der Hund kann mit.“ Dann stichelte diese Person total genervt, wir wären anstrengend. Wir haben uns gefühlt wie ..... Frechheit!“ Ende gut, alles gut? Fast. Den Ärger haben die beiden jedenfalls in Deutschland gelassen und sind sicher auf Mallorca gelandet. Dort gibt es am 22. Januar die Möglichkeit mit den beiden einen Tag zu verbringen. Quatschten, Fragen stellen, Mallorca genießen.Nähere Infos findet ihr @svenflorijan #goodbyedeutschland