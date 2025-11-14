„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz erneut in Klinik – jetzt spricht seine Ehefrau

Es schien, als läge die schwerste Zeit hinter ihm. Nach seinem wochenlangen Koma und der lebensbedrohlichen Pilzinfektion in der Lunge hatte sich „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz langsam zurück ins Leben gekämpft. Zu Hause auf Mallorca begann er wieder mit Physiotherapie, wirkte in Instagram-Videos noch erschöpft, aber stabil. Doch nur wenige Wochen später liegt Thommy erneut in der Klinik.

Nun gab seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz gegenüber unserer Redaktion ein beruhigendes Gesundheitsupdate.

„Goodbye Deutschland“-Star musste erneut in Klinik

In einem Instagram-Video meldete sich Thommy direkt aus dem Krankenzimmer:

„Ach, wie ihr seht, diesmal aus dem Krankenhaus, nicht aus dem schönen, sonnigen Peguera, sondern aus dem kalten Krankenhaus.“

Dass er überhaupt wieder eingeliefert werden musste, überraschte selbst seine Frau Kathrin. Sie erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Als er aus dem Krankenhaus gekommen ist, da sah alles gut aus. Er war sehr schwach natürlich, hat aber dann hier mit Physiotherapie angefangen. Er war eigentlich auf einem guten Wege, hat sich auch ganz gut gefühlt.“

„Goodbye Deutschland“-Star auf dem Weg der Besserung

Zweimal pro Woche arbeitete ein Physiotherapeut mit Thommy, bis eine routinemäßige Blutkontrolle Alarm schlug. Der Kaliumwert war gefährlich hoch. „Das kann sehr gefährlich fürs Herz rein, kann Herzrhythmusstörungen verursachen und bis zum Herzstillstand führen“, sagt Kathrin Schmelz besorgt.

Da sich die Werte nicht verbesserten, wurde Thommy erneut stationär aufgenommen. Der „Goodbye Deutschland“-Star zeigte schnell Fortschritte. Schon am Mittwoch (12. November) konnte der Venenzugang entfernt werden. Jetzt hofft Kathrin auf eine schnelle Entlassung ihres Ehemannes. „Dann sehen wir weiter. Er ist er auf dem Weg der Besserung“, so die Auswanderin optimistisch.

Wochenlang hatte „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Der Wahl-Mallorquiner war aufgrund einer schweren Pilzinfektion in der Lunge im Krankenhaus und lag zwischenzeitlich sogar im Koma.