Nach künstlichem Koma: „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz macht Fortschritte

Seit Wochen bangen Fans und Familie um Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz. Der 52-Jährige, bekannt aus der TV-Dokusoap „Goodbye Deutschland“, liegt seit Anfang Juli im Krankenhaus von Palma. Nach seinem Kampf auf der Intensivstation und künstlichem Koma gibt es nun endlich Lichtblicke und kleine Schritte zurück ins Leben.

Lange schwebte der gelernte Koch in Lebensgefahr: Eine aggressive Pilzinfektion griff seine Lunge an, dazu kamen Herzprobleme, die die Situation noch verschärften. Ärzte konnten ihn nur mit schwach dosierten Medikamenten stabilisieren. Jetzt scheint sich das Blatt jedoch vorsichtig zu wenden.

„Goodbye Deutschland“-Paar kann aufatmen

Vor wenigen Tagen konnte Thommy Schmelz erstmals wieder an die frische Luft – wenn auch im Rollstuhl. Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz, die ihrem Mann in den vergangenen Wochen nicht von der Seite wich, teilt den Augenblick mit ihren Followern.

„Gestern war ein guter Tag“, schreibt sie auf Instagram zu einem Selfie. Auf dem Bild sitzt Thommy im Rollstuhl, der Rücken zu seiner Partnerin.

„Goodbye Deutschland“-Star zeigt sich optimistisch

Auch im Gespräch mit der „Mallorca Zeitung“ gibt sich Kathrin vorsichtig optimistisch: Thommy esse inzwischen wieder selbst, „er bekomme pürierte Sachen.“ Das Antibiotikum, das ihn bislang begleitete, werde bald abgesetzt. Außerdem habe er mit einem Physiotherapie-Programm begonnen.

Erste Fortschritte sind bereits sichtbar. „Drei, vier Schrittchen kriegt er hin, vom Bett in den Rollstuhl“, so Mermi-Schmelz. Sobald er fitter ist, soll Thommy in eine andere Klinik verlegt werden, wo eine mehrwöchige Reha ansteht. Für die Ärzte in Palma findet Kathrin nur lobende Worte: „Die haben wirklich einen super Job gemacht hier.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Der Weg zurück in den Alltag dürfte noch lang und kräftezehrend sein. Doch die jüngsten Fortschritte machen schon mal Hoffnung für Kathrin und Thommy.