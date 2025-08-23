Nach Intensivstation: „Goodbye Deutschland”-Star Thommy Schmelz kämpft sich zurück ins Leben

Sie hatten die Hoffnung fast schon aufgegeben. „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Mermi-Schmelz kämpfte mehrere Wochen auf Mallorca um sein Leben. Ein Pilz hatte seine Lunge befallen. Zeitweise lag er im künstlichen Koma. Doch nun geht es langsam wieder bergauf.

Der Mallorca-Zeitung konnte die überglückliche Kathrin (57) am Mittwoch (20. August) weitere Details verkünden: „Peu a peu, Schrittchen für Schrittchen geht es bergauf.“

„Goodbye Deutschland“: Hoffnungsschimmer für Thommy

„Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz kämpft sich zurück ins Leben. Ehefrau Kathrin erzählt auf Instagram: „Es sind alle Sonden raus, Magen etc., der Katheter ist raus. Thommy isst jetzt schon richtig. Nicht mehr Breichen und Mus und so Krams, sondern heute gab es zum Beispiel Fisch, Kartoffeln, Gemüse, Kichererbsensalat. Das funktioniert alles sehr gut.“

In Kürze soll ein Schluckreflextest folgen. Thommy darf noch kein normales Wasser trinken. Kathrin berichtet: „Er bekommt noch ein Pulver ins Wasser, das das Wasser andickt.” Täglich arbeitet ein Physiotherapeut mit ihm. „Ich bin so stolz auf meinen Schatzi. Vor ein paar Wochen noch war es der Horror und keiner wusste, wie die Sache ausgeht. Er ist halt doch ein starker Kämpfer.”

„Goodbye Deutschland“: Thommy kämpft sich zurück

Fast 47.000 Fans verfolgen die Genesung auf Instagram. Viele gratulieren begeistert: „Alles Glück der Welt wünsche ich Euch“ oder „Ich freue mich so so sehr für euch. Weiter so.“ Die Community feiert jeden Fortschritt und die Babysteps des Mallorca-Auswanderers.

Am Ende sind alle erleichtert. Thommy Mermi-Schmelz geht es sichtlich besser. Kathrin kann endlich wieder durchatmen. Das Paar teilt seine Freude offen auf Instagram.

Die Geschichten von Thommy und Kathrin beweisen, dass Geduld und Kampfgeist sich lohnen. Ihre Fans bleiben weiter an ihrer Seite. Auch in Zukunft werden die „Goodbye Deutschland“-Stars über jeden weiteren Schritt berichten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.