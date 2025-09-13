„Goodbye Deutschland“-Stars haben die Faxen dicke – „Einfach nur unverschämt“

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens leben seit Jahren auf Mallorca, wo sie nicht nur ihre Fitness-Träume verwirklicht, sondern auch eine erstaunliche TV-Karriere aufgebaut haben. Mit ihrer direkten, unverblümten Art begeistern sie viele Zuschauer und spalten gleichzeitig. Ihr Alltag, voller Höhen und Tiefen, wurde von Kameras begleitet, wodurch sie zu bekannten Figuren der Auswanderer-Doku wurden.

Genau diese Bekanntheit bringt allerdings auch Schattenseiten mit sich, wie ein aktuelles Erlebnis zeigt.

„Goodbye Deutschland“-Stars haben die Faxen dicke

Ein Fan fotografierte heimlich ihr Haus: Für Caro und Andreas Robens war das Maß damit voll. In ihren Instagram-Storys machten die beiden ihrem Ärger Luft. „Privatsphäre: Für viele ein Fremdwort! Einfach nur unverschämt“, schimpfen sie und zeigen Aufnahmen ihrer Überwachungskamera.

Ursprünglich wollten die beiden lediglich auf Mallorca ein Fitnessstudio betreiben. Doch durch „Goodbye Deutschland“ erlangten sie 2015 bundesweite Bekanntheit. Mit viel Energie und Ehrgeiz eroberten sie ein Millionenpublikum. Schnell wurden die Robens zu festen Größen im Reality-TV, wo ihre offene Art bestens ankam.

„Goodbye Deutschland“-Stars verlieren klare Worte

Doch Popularität hat Schattenseiten. Die „Goodbye Deutschland“-Stars teilen zwar gern ihr Leben, doch private Grenzen existieren. Auf Mallorca filmte eine Kamera kürzlich einen Mann, der auffällig lange vor dem Haus stand. Dann zückte er sein Handy und machte ein Foto. Für die Robens ging das deutlich zu weit.

Caro und Andreas stellen klar: „Kommt ins Gym, machen dort gerne Fotos etc., aber zu Hause ist zu Hause!“ Mit Fans sprechen sie offen, doch unerlaubte Aufnahmen verletzen ihre Privatsphäre. Das Paar hofft, dass diese deutliche Ansage endlich Wirkung zeigt und ähnliche Vorfälle künftig ausbleiben.

Seit 2015 begleitet „Goodbye Deutschland“ die Robens bei Höhen und Tiefen. 2020 gewannen sie sogar „Das Sommerhaus der Stars“, trotz Streit und Drama. Ihre Präsenz im Reality-TV festigte den Ruf als starke Charaktere. Trotzdem wünschen sie sich, dass ihre vier Wände unangetastet bleiben.

