„Goodbye Deutschland“-Paar kommt auf Mallorca an seine Grenzen – „Nerven gekostet“

Eigentlich sollte es die schönste Zeit im Leben sein: die Vorfreude auf die Hochzeit. Doch für Immobilienmaklerin und „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Anke Dietz (Mallorca) ist der Weg zum Ja-Wort alles andere als romantisch. Während Bald-Ehemann Tom vollen Fokus auf die Trauung verlangt, klingelt bei Anke ununterbrochen das Handy. Kunden wollen beraten, Deals sollen abgeschlossen werden und Anke will keinen davon verlieren.

Die Wahl-Mallorquinerin gerät in eine echte Zwickmühle.

„Goodbye Deutschland“-Paar macht Krise öffentlich

Doch nicht nur mit den Hochzeitsvorbereitungen kämpft das Paar. Hinzu kommt: Anke und Tom kämpfen seit zwei Jahren mit einem Mammutprojekt, das Energie kostet: ihre eigene Finca.

„Wir bauen seit zwei Jahren eine Finca, die uns die letzten Nerven kostet. Sie wird nicht fertig, wir haben viele Probleme.“ Das Paar sei kurz vor der Ehekrise gewesen. Aber: „Wir sind guter Dinge, dass es trotzdem irgendwann eine Wohnbarkeitsbescheinigung gibt und wir die Sache abschließen können. Dann sind wir richtig happy“, so die Auswanderin zur „Mallorca Zeitung.“

„Goodbye Deutschland“-Paar baut sich auf Mallorca neues Leben auf

Dabei schien der Neustart auf Mallorca zunächst wie ein Traum: 2019 kauften sich Anke und Tom in Colònia de Sant Pere ein Haus. Für Anke ein lange gehegter Wunsch, für Tom anfangs eher ein Kompromiss. „Mein Mann wollte erst nicht mitmachen“, erzählt sie. Doch im Urlaub verliebten sich beide in die Immobilie, die schließlich zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt wurde.

2022 zog Anke endgültig auf die Insel. Während sie ihr Maklergeschäft in Deutschland aufgab, baute sie sich Schritt für Schritt ein Netzwerk auf Mallorca auf – erfolgreich, wie sie sagt. Tom, damals noch angestellt, verabschiedete sich inzwischen ins Privatierleben.

Der Sender Vox zeigte die Folge am Montag (18. August). Die Auswanderin kennen Zuschauer des Privatfernsehens womöglich aus dem Vox-Format „Mieten, kaufen, wohnen“ oder auch „Zwischen Tüll und Tränen.“ Die nun gezeigte Folge lief erstmals im Mai 2024.