Ekel-Invasion bei „Goodbye Deutschland“! „Verantwortungslos“

Für Franzi Schmidt hätte es ein Neustart im Paradies werden sollen. Nach der Geburt von Töchterchen Malia kehrt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zurück nach Sansibar – voller Vorfreude auf ihr Zuhause und den Alltag mit ihren Kindern. Doch die ersehnte Heimkehr entpuppt sich als echter Albtraum.

Schon beim Betreten ihres Hauses packt sie das blanke Entsetzen. Statt heimeliger Atmosphäre erwartet sie das pure Chaos – ein Anblick, der nicht nur ekelhaft, sondern auch brandgefährlich für die kleine Familie ist!

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin wird von Mäusen geplagt

Anstelle des wohligen Gefühls von Zuhause sein, trifft die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit der Schlag, wie ein kurzer Ausschnitt auf Instagram vorab verrät. „Ach du scheiße“ – mit diesen Worten betritt die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit das Haus. Der Grund: Mäusealarm!

Franzi Schmidt erklärt: „Es war alles voller Mäusescheiße. Es war so vollgekackt und versifft und ekelhaft.“ Sofort fordert sie ihren 7-jährigen Sohn Willy auf bloß nichts anzufassen. Ist eine solche Umgebung überhaupt zumutbar für ihre beiden Kinder? Von nichts kommt nichts – also nimmt der „Goodbye Deutschland“-Star den Besen selbst in die Hand und kämpft sich Stück für Stück durch das vorgefundene Horror-Szenario.

Schlimmer geht immer

„Es stinkt auch alles so ekelhaft“, sagt die Zweifach-Mutter. Doch das ist längst nicht Franzis eigenes Problem! Mit einem mal zuckt sie zusammen. „Wer erschreckt sich nicht, wenn plötzlich so ein fettes Vieh aus der Ecke rennt?“, fragt die Auswanderin, nach einer ungeplanten Begegnung mit einer Maus.

Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, muss sich die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit zu allem Überfluss auch noch mit dem Kindsvater ihrer Tochter rumschlagen. Saris zeigt nämlich nahezu kaum Interesse an seiner Tochter Malia.

Ob und wie es für Franzi Schmidt und ihre beiden Kinder auf Sansibar weitergeht, erfahren die „Goodbye Deutschland"-Fans am Freitag (22. August)