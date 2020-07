Goodbye Deutschland: Drama um Danni Büchner – als sie DAS tut, rastet Sohn Volkan aus

In einer großen Familie ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Das weiß auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner. Manchmal entwickeln sich aus kleinen Witzen große Dramen.

So passiert und zu sehen in der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Folge. In der kann der Zuschauer die Büchners bei den Geburtstagsvorbereitungen für Sohn Volkan beobachten. 18 Jahre alt wird der Büchner-Spross. Ein Tag zum Feiern und auch für den ein oder anderen Streich.

„Goodbye Deutschland“: Drama im Hause Büchner

Ärgerlich nur, dass Volkan mit Streichen so gar nichts anfangen kann. Und auch mit dem Geburtstag an sich scheint Volkan nicht so viel anfangen zu können.

-----------

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

-----------

„Am liebsten wäre ich drei Jahre alt wie die Zwillinge. Dann würde ich machen, was ich will, jeden hauen, jeden treten. 18 ist doch das gleiche wie mit 17, außer dass man bisschen mehr auf das Maul kriegt. Und wenn ich jetzt mal Scheiße baue, ist nicht mehr Mama schuld, sondern ich“, jammert der frischgebackene Volljährige vor laufender Kamera.

Eiertaufe wird zum Desaster

Danni Büchner und ihr verstorbener Mann Jens. Foto: imago images

Noch schlimmer wurde es dann jedoch, als die Familie ihn traditionsgemäß mit Eiern „taufen“ wollte. Das war Volkan noch vom Geburtstag seiner älteren Schwester Joelina im Gedächtnis geblieben. Drei Eier erwischten den frischgebackenen 18-Jährigen.

+++ Danni Büchner: Furchtbaren Fund im Briefkasten – „Leute sollen dir...“ +++

Drum stürmte er ins Bad, schloss sich da ein. Welch' Drama. Erst nach einer ganzen Weile traute sich Volkan wieder heraus. Dann gab es schließlich auch Geschenke.

+++ Danni Büchner: Provokantes Bild aufgetaucht – „Darf SIE das??“ +++

Zuletzt platzte Danni Büchner der Kragen. Daraufhin mischte sich SIE ein.