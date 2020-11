Goodbye Deutschland: Wegen Ennesto Monté – Tochter macht Danni Büchner klare Ansage

Wenn der neue Freund das erste Mal zu Besuch kommt, kann das zu einigen Problemen führen. Das passiert wohl in jedem Alter. So auch bei „Goodbye Deutschland“. Dort hat das Kamerateam Danni Büchner beim ersten Besuch von Neu-Freund Ennesto Monté auf Mallorca begleitet.

Und der Besuch sollte nicht nur zur kitschigen Liebes-Sause werden. Das zumindest stellte Töchterchen Jada direkt klar. In der neuen Folge „Goodbye Deutschland“ macht sie ihrer Mutter eine klare Ansage.

„Goodbye Deutschland: Danni Büchner bekommt klare Ansage von Tochter Jada

„Ich glaube viel Romantik werden die hier die Woche nicht haben“, sagt Jada zu ihrer Mutter. Doch im Gegensatz zu ihrer Mutter, die bei der Aussage sofort die Augen verdreht, sieht Jada auch die Vorteile.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner und ihre Tochter Jada. Foto: imago images / Gartner

„Aber das ist doch auch mal schön. Mit Kindern“, grinst die 16-Jährige. Ob das Ennesto Monté auch so sieht. Seine Worte klingen da ein wenig anders. „Das ist wie ein Zirkus, wenn ich das mal so sagen darf“, so der Mann, der unter anderem durch eine Liaison mit Helene Fürst und eine Penis-Vergrößerung auf sich aufmerksam gemacht hatte.

„Goodbye Deutschland“: Wie werden die Kinder von Danni Büchner auf Ennesto Monté reagieren?

Naja, das klingt ja eher weniger begeistert. Wie es zwischen Danni Büchner und Ennesto Monté wirklich läuft und was der Rest der Büchnerschen Familie zum neuen Freund von Danni sagt, siehst du am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox oder bereits jetzt bei TV Now.

Zuletzt war Ennesto Monté ordentlich in die Kritik geraten. Doch Danni Büchner setzt sich für ihren Freund ein. Was sie zu sagen hat, kannst du hier nachlesen.