„Goodbye Deutschland“: Danni Büchner äußert großen Wunsch – „Aber ich entscheide es leider nicht!“

Der Kontakt zu den Fans muss gepflegt werden. Das weiß auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner. Die Frau des verstorbenen Mallorca-Stars Jens Büchner sorgt dementsprechend immer dafür, dass ihre Instagram-Follower mit den neuesten News versorgt werden.

So auch in ihrer aktuellen Instagramstory. Dort hat Danni Büchner ihre Follower aufgerufen, ihr doch ein paar Fragen zu stellen, die sie im Anschluss dann beantworten wolle. Darunter auch eine, die sich auf die TV-Zukunft des „Goodbye Deutschland“-Stars bezieht.

„Goodbye Deutschland“: Danni Büchner spricht über ihre TV-Zukunft

So fragt ein Follower die 43-Jährige, ob sie sich eine Teilnahme bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ vorstellen könne. „Auf jeden Fall“, so die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. Doch es gibt leider ein kleines Problem. „Aber ich entscheide es leider nicht“, so Danni Büchner.

Das ist „Goodbye Deutschland:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

Aber damit dürfte ja nun die Bewerbung für die kommende Staffel an RTL raus sein. Und wenn die Fans gerade so fleißig dabei sind, wird auch direkt noch ein weiterer Karriereschritt abgeklopft.

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner im Playboy?

„Würdest du dich für den Playboy ausziehen“, fragt ein Follower. Dannis Antwort: „Glaube mal eher, dass der Playboy kein Bock auf mich hat.“ Ein klares 'Nein' ist das nicht!

Kontakt zu ihren Fans haben auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens. Bei ihnen verlief dieser aber deutlich weniger entspannt. Zu guter Letzt platzte dem Mucki-Paar sogar der Kragen. Was war passiert?