„Goodbye Deutschland“ zu Corona: Crew packt aus – DAS verlangt Vox jetzt von den Auswanderern

Die Flamingos 🦩 @flamingopictureskoeln stecken in den letzten Züge für die morgige Sondersendung. 🎥🌎 In ihrem letzten Post haben sie ganz gut zusammengefasst, unter welchen Sonderbedingungen und Herausforderungen die Produktionsfirmen derzeit arbeiten: „(...)Weil wir nicht mehr fliegen können, drehen sich unsere Familien selbst, oder werden von Freunden gedreht. Bei uns läuft dieses Material auf unterschiedlichen Wegen ein. Es ist etwas abenteuerlich und ungewohnt, die Technik spinnt-natürlich- aber irgendwie geht‘s. Tagsüber schneiden wir 15 Stunden am Stück. Wir desinfizieren jeden Stick und jede Festplatte, die 50 mal am Tag von Hand zu Hand geht. Wir halten Abstand, wir desinfizieren mehrmals täglich Türklinken, Tastaturen, Monitorknöpfe, Mäuse. Wir bewältigen die Tücken der Technik, telefonieren auf 3 Leitungen gleichzeitig, sichten, laden, schneiden, texten, bauchbinden, emailen, whatsappen, denken, schicken Daten (...) Schaut rein am Montag. Familie Messerschmidt erzählt in einem Film, wie es in Portugal läuft. Familie Zeier berichtet aus Peru und Lehne aus den USA. Außerdem schalten wir in der Sendung zu unseren Familien und hören, was sie ganz aktuell erleben. Es wird interessant. Bleibt alle gesund“ 🍀 Besser hätten wir es nicht formulieren können. Ein Wahnsinn, was unserer Goodbye Deutschland-Crew derzeit leistet! 👏🏼🌏 Wir sind schon super gespannt auf die morgige Folge und senden euch allen ein dickes Dankeschön für euern Einsatz! Ihr seid super! 🥰😇 Also einschalten: Morgen, 20:15 Uhr, Goodbye Deutschland-Spezial auf VOX 🌏 @flamingopictureskoeln @drop_in_surfcamp_portugal @lehneburger @missionsarzt @nicole.betz2207 #auswandern #coronatime #neueherausforderungen #ihrseidsuper