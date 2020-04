„Goodbye Deutschland": Wegen Corona – Kult-Paar auf Mallorca mit trauriger Nachricht: „Haben uns..."

View this post on Instagram

Manchmal muss die Realität und die Vernunft des Verstandes siegen, Sebi und ich haben uns entschieden , wir werden so wie es aussieht erstmal nach Deutschland zu gehen , denn diese Saison brauchen wir uns nichts vormachen ist erledigt hier , da wir keinen auf der Tasche liegen möchten suchen wir uns lieber etwas in Deutschland , unsere Wohnung auf der Insel behalten wir , wohnen bei meiner Mutter , der wir auch helfen können, das ist besser als jetzt hier rum zu sitzen . Wir sind der Meinung es ist auch kein Aufgeben nur eine Pause von der Insel und hoffen , dass es im nächsten Jahr anders aussieht . Es gibt viele Meinungen aber jeder muss wissen was gerade besser für einen ist . Wichtig ist auch , dass man sich arbeitstechnisch für nichts zu schade sein sollte .