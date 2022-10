„Goodbye Deutschland“- Star Chris Töpperwien in tiefer Trauer: „Kann es nicht begreifen“

Eigentlich ist Chris Töpperwien kein Kind von Traurigkeit. Der „Goodbye Deutschland“-Star machte in der Vergangenheit besonders mit seinen Auftritten in Reality-Shows wie „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ von sich reden.

Doch jetzt herrscht Große Trauer bei „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien!

„Goodbye Deutschland“-Star trauert öffentlich auf Instagram

Doch jetzt teilt der Currywurst-Mann eine traurige Nachricht mit seinen rund 156.000 Followern auf Instagram. Sein Großvater ist verstorben!

Chris Töpperwien trauert um seinen Opa (Archivfoto). Foto: IMAGO / Future Image

„Lieber Opi! Ich glaube, dass die Oma einfach zu laut gerufen hat, sodass du heute den Entschluss gefasst hast ihr zu folgen. Ich bin unendlich traurig und kann es nicht begreifen, dass das Leben eine ganze Familie in nur einem Jahr fast komplett gehen lassen kann“, wendet sich der 48-Jährige mit emotionalen Worten an seinen toten Opa.

„Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien wegen Tod des Opas am Boden zerstört

„Auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar, dass du Nicole noch kennengelernt hast und unseren Umzug in die USA und auch die Neuigkeit mit unserem Baby mitbekommen hast. Leider bin ich so weit weg, und konnte mich nicht mehr für immer von dir verabschieden. Damit habe ich ja auch nie gerechnet!“, heißt es weiter in dem Instagram-Post.

Chris Töpperwien sei „leer und erschöpft“ und werde seinen Opa niemals vergessen. „Ich bin so dankbar so viele Jahre (48!) einen Opa wie dich an meiner Seite gehabt zu haben! Irgendwann sehen auch wir uns ganz sicher wieder! Behalte mein Geschenk an dich bei dir!“

Bleibt nur zu hoffen, dass der Vox-Star den schlimmen Verlust verkraften kann.