Nach 13 Jahren – Chris Töpperwien verkündet Aus bei „Goodbye Deutschland“

Seit Jahren teilt TV-Auswanderer Chris Töpperwien sein Leben in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“. Die Kameras begleiteten ihn unter anderem dabei, wie er mit seinem Foodtruck in den USA durchstarten wollte.

Doch die Fans der Kult-Show müssen sich nun von Chris Töpperwien verabschieden. Der 51-Jährige gibt nun offiziell bekannt, dass er nicht länger Teil von „Goodbye Deutschland“ sein möchte. Der Grund ist ernst.

„Goodbye Deutschland“ künftig ohne Chris Töpperwien

Seit 2012 ist Chris Töpperwien bei „Goodbye Deutschland“ mit dabei. Die Vox-Kameras begleiteten ihn und seine Frau Nicole beispielsweise bei der Eröffnung ihrer „Schatzi’s Bakery“ in Los Angeles im Oktober 2022. Doch nun beendet der „Currywurstmann“ seine Zusammenarbeit mit der Auswanderer-Sendung.

„Ich gehe in ,Goodbye Deutschland’-Rente“, sagt Töpperwien gegenüber „Bild„. Weiter noch: „Ich will wieder Spaß und Lebenslust erleben und nicht immer dasselbe machen. Die wollen immer Drama, Drama, Drama – aber das will ich nicht mehr!“

Goodbye Deutschland-Star zieht Reißleine

Der Wahl-Amerikaner möchte nun neue Wege gehen – auch, wenn das sein Show-Aus bedeutet. „Es fiel mir in den letzten ein, zwei Jahren auf, dass ich stagniere – im Job und auch menschlich. Ich erreiche meine Ziele nicht. Ich hätte gerne wieder ein Haus, finanzielle Sicherheit, Unabhängigkeit“, erklärt er.

Und auch seine mentale Gesundheit spielt für ihn eine große Rolle. „Ich fühle, dass ich physisch und psychisch relativ am Ende meiner Kräfte bin. Ich muss mich deshalb wieder verändern, weg von meinen Selbstzweifeln“, so Töpperwien. Laut „Bild“-Informationen wird der 51-Jährige nur noch eine Folge drehen.