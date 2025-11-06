„Goodbye Deutschland“-Star rechnet deutlich ab – „Armutszeugnis für das Fernsehen“

Chris Toepperwien gibt im Vox-Kult-Format „Goodbye Deutschland“ seit Jahren vielfältige Einblicke in seine Auswanderung und sein turbulentes Leben in Amerika. Doch auch in anderen TV-Formaten, unter anderem im „Dschungelcamp“ 2019 und im „Sommerhaus der Stars“ 2016, sorgte er für Aufsehen.

Er ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und seine Meinung ehrlich rauszuhauen. Auch heute noch verfolgt er das „Sommerhaus der Stars“ und teilt auf Facebook ein knallhartes Urteil. Doch was stößt ihm aktuell übel auf?

„Goodbye Deutschland“-Star ist schockiert vom „Sommerhaus der Stars“

Nach der Ausstrahlung der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Episode meldet sich der „Goodbye Deutschland“-Star aus seiner Wahlheimat Los Angeles zu Wort: „Man fragt sich ernsthaft, auf welchem asozialen und menschenunwürdigen Fernsehniveau wir angekommen sind.“

Und fügt hinzu: „Was heute mit dem Sommerhaus der Stars als Unterhaltung verkauft wird, ist ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die ihren moralischen Kompass komplett verloren hat – und das auch noch feiert.“

Zugegebenermaßen geht es in der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel besonders hoch her: Nacktszenen, handfeste Eklats, harte Schimpfwörter und Alkoholexzesse bestimmen das Bild.

„Was heute als Unterhaltung gilt, ist schlicht beschämend.“

Für manche Reality-Fans sind es unterhaltsame TV-Highlights, doch für den „Goodbye Deutschland“-Star ist nun eine klare Grenze erreicht.

„Ich bin seit 13 Jahren Teil des deutschen Fernsehens – bekannt auch als ‚Currywurstmann‘. Ich habe meine Karriere mit Selbstironie aufgebaut, nie etwas zu ernst genommen. Kleine und größere Würstchen gebraten UND gegrillt. Doch was heute als Unterhaltung gilt, ist schlicht beschämend – für Land, Gesellschaft UND Zuschauer“, rechnet er deutlich ab.

Als er die aktuelle „Sommerhaus der Stars“-Folge und die Szenen der Teilnehmer verfolgte, war er vollkommen fassungslos. „Haben diese Menschen keine Familie? Mama, Papa, Oma & Opa, Freunde oder Kollegen, die das sehen?“, fragt er schockiert.

Zudem geht der 51-Jährige hart ins Gericht mit dem „Sommerhaus der Stars“: Es sei „kein Unterhaltungsformat mehr“, sondern vielmehr „ein sozialer Offenbarungseid“. „Das, was dort passiert, hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Es ist ein Armutszeugnis – für das Fernsehen. Und für uns alle“, lauten seine deutlichen Abschlusszeilen. Was denkst du? Haben solche Szenen im deutschen Fernsehen nichts zu suchen?