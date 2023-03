„Goodbye Deutschland“: Caro Robens zeigt sich mit neuem Look – „Erst nicht erkannt“

Für Caro und Andreas Robens ist mit ihrer Auswanderung auf die Sonneninsel Mallorca ein Traum in Erfüllung gegangen. Vom Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ begleitet, haben sich die beiden ein Leben im Urlaubsparadies aufgebaut.

Wenn sie nicht gerade für das Vox-Format drehen, lassen sie ihre Fans auf Instagram teilhaben. Für die Robens ist es der perfekte Ort, um mit ihren Anhängern in Kontakt zu kommen. So ist es auch kein Wunder, dass sich „Goodbye Deutschland„-Star Caro Robens am Freitagabend (24. März) hier meldet, um ihre neue, haarige Veränderung zu präsentieren.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens zeigt sich mit neuer Frisur

Ihr Aussehen wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren zum Thema. Als ehemalige Bodybuilderin hat Caro Robens eine lange Sport-Vergangenheit hinter sich. In ihrem „Iron Gym“ stemmt die Auswanderin auch heute noch Gewichte – und sieht dementsprechend trainiert aus. Dazu legte sich Caro auch schon mehrmals unters Messer und ließ sich vom Schönheitschirurgen beschnibbeln. (Hier mehr dazu)

Lippenlifting, Bauchstraffung, Po-Vergrößerung, die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit ist künstliche Veränderungen gewohnt. Diesmal geht’s allerdings nicht um neue Implantate, sondern eine neue Frisur. „New Look! Bevor es wieder heiß wird, werden die Haare noch einmal lang getragen. Muss man sich echt erst einmal wieder dran gewöhnen“, schreibt Caro zum Foto mit neuer Frise.

Caro Robens begeistert Fans

Normalerweise kennt man die Auswanderin mit schulterlangem Bob. Die längeren Haare sorgen jetzt aber für große Begeisterung bei ihren Fans. „Sehr schönes Bild von dir, du siehst so anders aus“, „Toll siehst du aus“, „Das sieht mega aus, hab dich erst nicht erkannt“, sind einige der Kommentare.

Aber nicht nur die neue Frisur, sondern auch die dezentere Schminke bringt ihre Fans zum Schwärmen. Die natürliche Caro gefällt vielen anscheinend deutlich besser.

Vor allem die fehlenden, künstlichen Wimpern lassen Caro gleich ganz anders aussehen. „Ich habe mich gerade gefragt, was anders ist im Gesicht von Caro. Und es sind die Wimpern. Gefällt mir ohne auch viel besser“, kommentiert ein Fan. Bleibt abzuwarten, wie lange die Auswanderin den Look beibehält. Immerhin war sie bislang große Wimpern-Liebhaberin.