Seit stolzen 20 Jahren nennt „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Caro die Sonneninsel Mallorca ihr Zuhause. Ihr Mann Andreas zog im Jahr 2010 von Deutschland hinzu.

Seitdem haben sie sich einiges aufgebaut. Doch haben die „Goodbye Deutschland“-Stars jemals darüber nachgedacht, nach Deutschland zurückzukehren? Ihre Antwort spricht Bände.

„Goodbye Deutschland“-Stars über ihr Leben auf Mallorca

In einem Interview mit „Focus online“ sprechen Caro und Andreas Robens über ihre Lebenssituation auf Mallorca. Sie stellen klar, dass das Leben auf der Insel nicht immer so rosig ist, wie viele es sich ausmalen.

„Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Leute Mallorca aus dem Urlaub kennen und denken: Ach, ich wandere aus, dann habe ich Sonne, Strand, Meer. Ich kann feiern gehen. Nein, du musst jeden Tag zehn bis 12 Stunden arbeiten. Ich habe die ersten sieben Jahre nur gearbeitet. Das unterschätzen die meisten. Deshalb geht die Auswanderung, würde ich sagen, meistens schief“.

„Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war“

Doch egal wie hart es wird, eine Rückkehr nach Deutschland schließen beide vehement aus. Andreas Robens erklärt: „Die müssen mich hier mit der Brechstange von der Insel runter hebeln, damit ich hier weggehe. Und dann gehe ich auch nicht nach Deutschland. Ich weiß nicht, was mit diesem Volk passiert ist. Es liegt nicht nur an Corona. Da ist wirklich in den letzten Jahren viel auf der Strecke geblieben.“

Seine Gattin fügt hinzu: „Deutschland ist nicht mehr das, was es einmal war. Früher stand Deutschland für absolute Sicherheit. Jetzt wird alles immer teurer. Man kommt immer weniger über die Runden. Früher stand Deutschland für Sicherheit: Du verdienst gutes Geld und kannst zwei- bis dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Jetzt plötzlich Heizung bei 19 Grad. Du frierst, du sitzt im Dunkeln, du hast Angst vor der nächsten Nachzahlung. Und ich glaube, da sagen viele: In der Türkei, in Ägypten, in Spanien oder wo auch immer ist es noch billiger, da leben wir lieber.“

