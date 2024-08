„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens in großer Sorge – „Es ist so schlimm“

Nach monatelanger Suche haben die „Goodbye Deutschland“-Stars im April 2024 auf Mallorca endlich ihr Traum-Haus gefunden. Im Kreis Llucmajor hat sich das Fitness-Paar ein schönes Nest aufgebaut, doch nun kommt es kurz nach dem Einzug zum ersten Schock.

Denn in das neue Eigenheim sind die „Goodbye Deutschland„-Stars natürlich nicht alleine gezogen. Auch ihre vier Haustiere haben ihren Platz in dem Haus erhalten. Doch jetzt fehlt von einem Tier jede Spur – Caro und Andreas Robens sind in großer Sorge.

„Goodbye Deutschland“-Stars vermissen ihren Kater Emil

„Es ist sooo schlimm. Seit vier Tagen ist unser Emil nicht mehr nach Hause gekommen“, berichten die verzweifelten Haustier-Besitzer am Sonntag (4. August) in ihrer Instagram-Story. Wie Caro Robens gegenüber dieser Redaktion verrät, habe es der Kater Donnerstagnacht aufgrund der Wärme im Haus nicht ausgehalten und deshalb auf der Terrasse geschlafen. Seitdem hätten sie ihn nicht mehr gesehen.

„Es ist noch nie vorgekommen, deshalb mache ich mir so große Sorgen. Er war immer mal ein paar Stunden weg, aber zum Essen und Trinken kam er immer abends nach Hause. Emil kuschelt total gerne, aber von Fremden lässt er sich so leicht eigentlich nicht anfassen. Wir haben in der Nachbarschaft schon alles abgesucht und überall geklingelt“, so die 45-Jährige weiter.

Caro und Andreas Robens vermissen ihren Kater Emil. Foto: Caro Robens

Caro Robens will die Hoffnung nicht aufgeben

Ihre guten Sommerhaus-Freunde Lisha und Lou helfen bei der Suche nach dem vermissten Kater fleißig mit. „Lisha hat eine Kartenleserin gefragt, die sich sicher ist, dass er noch lebt und irgendwo bei einem Nachbarn in einem Schuppen eingesperrt ist. Ich glaube da nicht so richtig dran, aber man klammert sich natürlich an jeden Hoffnungsschimmer.“

Der getigerte Kater ist dem Paar im Juli 2023 in ihrem Fitnessstudio „Iron Gym“ zugelaufen, seitdem gehört er zur Familie. Wenn Emil nicht doch noch auftaucht, will das Auswanderer-Paar am Montag (5. August) in ihrer Umgebung Flyer aufhängen.