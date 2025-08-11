„Goodbye Deutschland“-Auswanderung bringt Fans auf 180 – „Unter aller Sau“

Am Montagabend (11. August) um 22.15 Uhr zeigt Vox in „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer!“ die bewegende Entscheidung von Sabrina: Sie zieht zu ihrem Freund Clint, einem Cowboy, nach Montana in die USA und verlässt ihre Heimat Nürnberg.

Überraschend: Die beiden haben noch nie zusammengelebt und werden dennoch bald heiraten. „Ich habe meine Familie und Freunde verlassen und meine Katzen hergegeben – alles, was ich hier die letzten 32 Jahre aufgebaut habe, wird jetzt aufgelöst“, beschreibt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

Gerade die Tatsache, dass sie sich von ihren Katzen trennen musste, bringt viele Zuschauer auf die Barrikaden. Auf Instagram lassen sie ihrem Ärger deutlich freien Lauf.

„Goodbye Deutschland“: Sabrina folgt ihrem Herzen in die USA

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Sabrina fand ihre Liebe auf den ersten Blick: Vor zwei Jahren lernte sie Clint in Montana durch eine Freundin kennen.

Nach kurzem E-Mail-Kontakt folgte schnell ein Treffen mit dem Truckfahrer. Für sie steht fest: Mit ihm möchte sie ihr Leben verbringen. Dafür lässt sie ihre Mutter in Deutschland zurück und trennt sich auch von ihren Katzen.

Die Fans sind empört über ihre Trennung von den Katzen

Ein Foto zeigt sie strahlend mit ihren Fellnasen. Doch war die Entscheidung wirklich so leicht? Auf Instagram kochen die Emotionen vieler Fans jedenfalls regelrecht über. Das zeigt sich an zahlreichen User-Kommentaren unter einem aktuellen Instagram-Reel.

„Wenn ich das schon höre: Ihre Tiere abgeben wegen eines Mannes“, merkt eine Userin deutlich an. Eine weitere teilt ihre ganz persönliche USA-Auswanderungsgeschichte. Sie nahm ihre geliebten Katzen kurzerhand mit.

„Ich bin mit meinen vier Katzen und vier Hunden in die USA gezogen und nach zehn Jahren mit allen wieder zurück nach Deutschland. Ich verstehe nicht, warum sie ihre Tiere hergegeben hat“, erklärt sie.

„Unter aller Sau, ein Tier einfach so herzugeben.“

Eine andere Dame geht noch einen Schritt weiter und wird besonders deutlich: „Unter aller Sau, ein Tier einfach so herzugeben. Mein Traum ist Amerika. Aber meine Katzen kommen mit!“ Man könnte die Liste an wütenden Fanreaktionen noch lange weiterführen.

Es bleibt spannend, ob die „Goodbye Deutschland“-Fans dennoch am Montagabend (11. August) einschalten werden…