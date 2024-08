„Goodbye Deutschland“-Star musste zurück nach Deutschland – der Grund ist traurig

Die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ begleitet bereits seit Jahren Auswanderer bei ihrem großen Traum: ein Leben fernab von deutscher Bürokratie und schlechtem Wetter. Dabei erleben die Zuschauer hautnah die Höhen und Tiefen der Protagonisten und fiebern bei ihrem neuen Alltag mit.

Doch anfängliche Euphorie kann schnell umschlagen. So auch bei Tobias Richter. Ihn verschlägt es nach Miami. Die Stadt am Atlantischen Ozean ist ein Sehnsuchtsort für viele Auswanderer. Legendäre Traumstrände und das milde Klima ziehen die Reichen, Schönen und Prominenten geradezu magisch an. Doch Tobias steht direkt am Anfang vor Herausforderungen.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer scheiterte

Traumstadt Miami: Doch für Tobias Richter ist es ein Ort der persönlichen Niederlage. Und dennoch will der gelernte Friseur aus Zwickau nirgendwo anders leben. Schon 2015 versuchte er mit seiner damaligen Lebensgefährtin, sich ein neues Leben in den USA aufzubauen – aber er scheiterte. Denn Krankheit und seine Trennung zwangen Tobias zurück in seine Heimat.

Nun möchte er den Schritt erneut wagen – und diesmal soll alles funktionieren. Der Traum von Miami ist noch nicht ausgeträumt. Im sonnigen Florida ziehen allerdings dunkle Wolken am Himmel auf. Denn gleich bei der Wohnungssuche wird der TV-Star vor die erste Hürde gestellt.

„Goodbye Deutschland“: Platzt der Traum von Miami?

Um in Miami leben zu können, gibt Tobias Richter alles. Als Hair- und Makeup-Artist möchte er sich selbstständig machen. Doch zunächst einmal müssen Kunden an den Mann gebracht werden. Schließlich muss das Leben vor Ort finanziert werden. Aber direkt bei der Wohnungssuche wird der Auswanderer mit der harten Realität konfrontiert.

Für ein Apartment müsste er mindestens 5.000 Dollar blechen. Eine ganz schöne Stange Geld, die Tobias Kopfzerbrechen bereitet. Schon vor acht Jahren scheiterte Miami an Tobias Geldnot. Statt Erholung fernab Deutschlands kam er mit einem Burnout in seine Heimat zurück. Platzt sein Traum nun erneut?

Ob sich „Goodbye Deutschland“-Star Tobias Richter wohl im zweiten Anlauf sein Leben in Miami aufbauen kann? Zuschauer erfahren dies im „City Special“ der Sendung in der RTL+-Mediathek.