Goodbye Deutschland: Foto überführt Andreas Robens – „Richtig gesündigt“

Man muss sich auch mal was gönnen können. Das gilt auch für Menschen, die sonst peinlichst auf ihre Fitness achten. So wie beispielsweise das „Goodbye Deutschland“-Fitnesspaar Caro und Andreas Robens.

Die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer stehen für Kraft, Disziplin und Körpergefühl. Doch ab und an muss auch mal gesündigt werden, wie Caro Robens nun mit einem Foto auf Instagram beweist.

„Goodbye Deutschland“: Foto überführt Andreas Robens

Darauf zu sehen ist ihr Mann Andreas Robens. Vor ihm auf dem Tisch liegen gleich drei riesige Pizzen. Wow, da hat aber mal einer Appetit. Auf Instagram schreibt Caro dazu: „Heute wird richtig gesündigt. Sonntag ist Pizzatag. Meine Küche bleibt heute kalt.“

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Doch wer jetzt denkt, Andreas Robens würde sich gleich alle drei Pizzen auf einmal reinpfeifen, der liegt dezent daneben. Caro hat nämlich ebenfalls Hunger. Auf Nachfrage eines Followers, verriet das Paar, dass sie sich die italienischen Spezialitäten natürlich gemeinsam schmecken lassen.

Na, dann mal guten Hunger ihr beiden. Die Fans jedenfalls sind ganz schön neidisch. „Ich will auch. Machen wir das nächste Woche zusammen? Ich schmeiß' ne Runde Pizza und ein Pülleken Schampus“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer fügt an: „Haha. Richtig so. Das muss auch mal sein.“

