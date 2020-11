Goodbye Deutschland: Andreas Robens stinksauer – „Es ist der größte Blödsinn“

Das Coronavirus macht auch bei den Promis das Leben zur echten Härteprobe. Das spüren aktuell auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens!

Beide hatten auf Mallorca ein neues Selbstbedienungs-Fitnessstudio eröffnet - doch die Pandemie macht das Geschäft noch schwieriger als ohnehin. Andreas Robens ist jetzt endgültig der Kragen geplatzt.

„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens sind wütend

In ihrer Doku „Caro + Andreas - 4 Fäuste für Mallorca“ wird das „Goodbye Deutschland“-Auswandererpaar in seinem Alltag begleitet. Mitte September mussten die Bodybuilder ihr Studio in Palma wieder schließen: Die spanische Regierung hat einen lokalen Lockdown verhängt.

Erst Ende Februar hatte das Fitnessstudio von Caro und Andreas Robens eröffnet. Ihrer Idee - ein Fitnessstudio ohne Personal - war ohnehin riskant. 50.000 Euro steckten die Auswanderer in das Geschäft. Anfangs sah es nach einem großen Erfolg aus. Doch dann kam Corona.

Schon seit Monaten ziehen sich die Probleme mittlerweile hin. „Ich bin nicht mal mehr sauer, ich bin nur noch wütend über solche Entscheidungen, die einfach aus der Hüfte geschossen werden“, erklärt der 54-Jährige in seiner Doku.

Goodbye Deutschland-Auswanderer Andreas Robens Foto: TVNOW / 99pro media

Studio darf nicht mehr öffnen

„Fitnessstudio- und Kneipen-Besitzer halten die Regeln voll ein, halten die Leute unter Kontrolle. Jetzt treffen sich die Leute zu Hause, jetzt wird das unkontrollierbar. Es ist der größte Blödsinn.“

Sein Zorn ist ebenfalls unkontrollierbar. „Es ärgert mich einfach, dass sie mir nichts, dir nichts zumachen.“ Gerade habe der Laden angefangen zu laufen. „Das Studio läuft ohne Ende, ich könnte heulen. Ich könnte Wände einschlagen, so wütend bin ich. Verdammte Scheiße.“

Das sind Caro & Andreas Robens:

Caro und Andreas Robens wurden durch die Doku-Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt

Im Jahr 2010 verliebte sich der Türsteher Andreas in die damals 31-Jährige – zwei Monate später heiratete das Paar

Gemeinsam leben die beiden auf Mallorca, wo sie ein Fitnessstudio sowie einen Diner betreiben

2020 zogen die Zwei in das RTL-„Sommerhaus der Stars“

Er kann die Entscheidung der Regierung einfach nicht nachvollziehen. Alles sei top, die Maschinen stünden weit genug auseinander, um den geforderten Mindestabstand einzuhalten, Desinfektionsmittel sei zur Genüge vorhanden.

Andreas Robens: „Es ist absoluter Wahnsinn“

Andreas Robens schaukelt sich immer weiter hoch. „Es ist absoluter Wahnsinn. Irgendwo hört es dann auch mal auf. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo es mir langsam mal reicht.“

Zunächst müssen die beiden für 15 Tage schließen. Doch die Zukunft ist ungewiss. Für die „Goodbye Deutschland“ heißt das Ungewissheit und ein großes Loch in der Kasse. Durch die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ konnten sie die Verluste gerade so ausgleichen. Doch wie es nun weitergehen soll, weiß das Paar selbst nicht. Andreas Robens: „Ich weiß nicht, wie lange wir das überleben sollen.“ (cs)

„Caro + Andreas - 4 Fäuste für Mallorca“ kannst du bei TV Now anschauen.