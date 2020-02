Goldene Kamera 2020: SIE gewinnt den Preis als „Beste Schauspielerin“

In weniger als einem Monat wird in Berlin die Goldene Kamera verliehen. Es ist das letzte Mal.

Nach Otto Waalkes, der den Preis als „Comedy-Legende“ erhält, ist nun eine zweite Preisträgerin bekannt. In der Kategorie „Beste Schauspielerin“ geht die Goldene Kamera an Iris Berben.

Goldene Kamera Iris Berben als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet

„Iris Berben zeigt sich in all ihren Charakterrollen extrem vielschichtig. Ihre Rollenauswahl besticht durch Neugier, Mut, Provokation - und zeigt jedes Mal aufs Neue ihre unbändige und pure Lust an der Schauspielerei. Sie ist eine der Wegbereiterinnen für starke, weibliche Hauptrollen“, so die Redaktion der Goldenen Kamera über die begnadete Schauspielerin.

Und weiter: „Auch abseits ihrer Branche nutzt sie ihre Stimme. Seit vielen Jahren setzt Iris Berben sich lautstark und konsequent für Toleranz und demokratische Grundwerte ein - und gegen jegliche Form von Rechtsextremismus. Einfach eine bewundernswerte Frau!“

Iris Berben erhält die Goldene Kamera als „Beste Schauspielerin“. Foto: imago images / Eibner

+++ GOLDENE KAMERA 2020 als vorerst letzte TV-Show +++

Goldene Kamera am 21. März

Iris Berben wird den Preis als „Beste Schauspielerin“ in Berlin persönlich entgegennehmen.

Die Goldene Kamera wird am 21. März 2020 in Berlin verliehen. Ab 20.15 Uhr wird das ZDF übertragen.